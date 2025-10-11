Surpriză mare în preliminariile CM 2026: Belgia, doar remiză pe propriul teren cu Macedonia de Nord

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Macedonia de Nord a reușit surpriza zilei de vineri în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026: a remizat, scor 0-0, în deplasare cu Belgia. Duelul a făcut parte din Grupa J a preliminariilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tot vineri, Franța a trecut de Azerbaidjan, scor 3-0, Germania de Luxemburg (4-0), iar Elveția s-a impus în derbiul zilei, scor 2-0, pe terenul Suediei.

Grupa A

Germania – Luxemburg 4-0 (Raum 12, Kimmich 21 penalti, 50, Gnabry 48);

Irlanda de Nord – Slovacia 2-0 (Hrosovsky 18 autogol, Hume 81);

Grupa B

Suedia – Elveţia 0-2 (Xhaka 65 penalti, Manzambi 90+4);

Kosovo – Slovenia 0-0

Grupa D

Islanda – Ucraina 3-5 (Ellertsson 35, A. Gudmundsson 59, 75 / Malinovskyi 14, 45+5, Hutsuliak 45, Kaliuzhnyi 85, Ocheretko 88);

Franţa – Azerbaidjan 3-0 (Mbappe 45+2, Rabiot 69, Thauvin 84);

Grupa J