Surpriză mare în preliminariile CM 2026: Belgia, doar remiză pe propriul teren…

Minge de fotbal.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Surpriză mare în preliminariile CM 2026: Belgia, doar remiză pe propriul teren cu Macedonia de Nord

Sportz11 Oct 0 comentarii

Macedonia de Nord a reușit surpriza zilei de vineri în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026: a remizat, scor 0-0, în deplasare cu Belgia. Duelul a făcut parte din Grupa J a preliminariilor.

Tot vineri, Franța a trecut de Azerbaidjan, scor 3-0, Germania de Luxemburg (4-0), iar Elveția s-a impus în derbiul zilei, scor 2-0, pe terenul Suediei.

Grupa A

  • Germania – Luxemburg 4-0 (Raum 12, Kimmich 21 penalti, 50, Gnabry 48);
  • Irlanda de Nord – Slovacia 2-0 (Hrosovsky 18 autogol, Hume 81);

Grupa B

  • Suedia – Elveţia 0-2 (Xhaka 65 penalti, Manzambi 90+4);
  • Kosovo – Slovenia 0-0

Grupa D

  • Islanda – Ucraina 3-5 (Ellertsson 35, A. Gudmundsson 59, 75 / Malinovskyi 14, 45+5, Hutsuliak 45, Kaliuzhnyi 85, Ocheretko 88);
  • Franţa – Azerbaidjan 3-0 (Mbappe 45+2, Rabiot 69, Thauvin 84);

Grupa J

  • Belgia – Macedonia de Nord 0-0;
  • Kazahstan – Liechtenstein 4-0 (Kenzhebek 26, 59, Zainutdinov 28, Kassym 81).

