Surpriză imensă la US Open: Campionul din 2021, Daniil Medvedev, eliminat în runda inaugurală

Fost lider mondial și campion în 2021 la US Open, Daniil Medvedev a părăsit ultimul Grand Slam al sezonului în runda inaugurală. Rusul, cap de serie 13, a fost învins la Flushing Meadows de Benjamin Bonzi după un meci electrizant de cinci seturi.

Cu ocazia ediției din 2021, Medvedev se încorona campion la US Open, după o finală în care l-a învins clar pe Novak Djokovic.

Fost lider ATP, Daniil a părăsit surprinzător ediția din acest an a US Openului din runda inaugurală.

Benjamin Bonzi (locul 51 mondial) a produs surpriza și l-a eliminat pe Medvedev după un meci de trei ore și 45 de minute.

A fost 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 pentru francez.

Daniil Medvedev distruge o rachetă după finalul partidei pierdute cu Bonzi

US Open 2025, ultimul Grand Slam al anului din tenisul de câmp, are loc în perioada 24 august – 7 septembrie, în complexul de la Flushing Meadows. Campionii en-titre sunt Jannik Sinner și Aryna Sabalenka.