VIDEO Probleme neașteptate pentru Djokovic: Pauză medicală și momente de cumpănă în primul tur de la US Open

Novak Djokovic s-a calificat în turul al doilea de la US Open 2025, dar atenția sârbului s-a îndreptat la finalul duelului către forma sa fizică. „Chiar am fost surprins de cât de rău m-am simțit”, a mărturisit Nole la finalul partidei de pe Arthur Ashe.

Victoria Djokerului împotriva adolescentului Learner Tien (6-1, 7-6(3), 6-2, după două ore și 23 de minute) a venit cu mai multe probleme decât ar putea arăta scorul.

Novak s-a simțit rău în cel de-al doilea set, a apelat la o pauză medicală, iar la finalul partidei a discutat despre probleme fizice avute.

La 38 de ani, campionul caută recordul de 25 de titluri de Grand Slam, dar a recunoscut că a simțit dificultăți încă din al doilea set.

„Am început grozav, puțin peste 20 de minute, primul set, m-am simțit foarte bine. Apoi câteva game-uri lungi pentru a începe al doilea set… Chiar am fost surprins cât de rău m-am simțit fizic”, a mărturisit Djokovic.

„Am avut schimburi lungi, dar, de asemenea, am cam scăzut nivelul și am făcut o mulțime de erori neforțate și, într-un fel, l-am readus în meci.

Este ușor îngrijorător. Nu știu. Nu am nicio accidentare sau altceva. Doar că m-am luptat mult să rămân în schimburi lungi și să recuperez după puncte.

Există aspecte pozitive, dar și lucruri care sper să nu se mai întâmple în ceea ce privește cum m-am simțit fizic pe teren în setul al doilea”, a precizat Djokovic.

Încă are dorința de a câștiga, spune Nole, în vârstă de 38 de ani

Djokovic nu a mai jucat de la semifinala cu Jannik Sinner de la Wimbledon, el sărind peste turnee importante precum Mastersurile de la Toronto și Cincinnati.

Sârbul mărturisește că energia publicului de la US Open l-a ajutat mult și l-a împins spre victorie.

„Mi-aș fi dorit să am vârsta lui Learner Tien – când ajungi la 30 de ani este vorba despre a învăța cum să-ți păstrezi energia pentru ceea ce contează.

Încă mai am flerul, încă mai am dorința, iar voi îmi dați energia. Sper să o pot menține”, a spus sârbul, în aplauzele mulțimii.

Cap de serie șapte la US Open 2025, Djokovic va da în turul al doilea peste americanul Zachary Svajda (22 de ani, locul 145 ATP).

