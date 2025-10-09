Președintele PSD Sibiu: ”Bolojan e premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie” / ”Ar trebui demis” / ”Dacă noi plecăm, o să atragă de la AUR, și nu numai, câți parlamentari au nevoie să-și treacă guvernul”

Președintele PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, susține pe pagina sa de Facebook faptul că premierul Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție, după ce un proiect susținut de liberali ar anula scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici, scrie Turnul Sfatului.

Afirmația e făcută nu în postare, ci în dialogul ulterior cu cei care i-au adresat întrebări pe această temă.

”PNL și USR pun în pericol legea de eliminare a CASS pentru mame, veterani – văduve de război, invalizi de război și pentru foștii deținuții politici.

Proiectele de lege prin care ne dorim să corectăm nedreptățile făcute de premierul Bolojan sunt puse în pericol în comisiile parlamentare, la ordinele acestuia. (…) Legile propuse de PSD vizează scutirea de la plata CASS pentru: mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici.

Aceste categorii merită sprijin și respect – moral, uman și legal. Din păcate, PNL și USR au ales să blocheze, motivând prin calcule „politice”, o măsură elementară de dreptate socială (…) Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”, a scris Trif pe Facebook.

Ulterior, a admis în dialogul cu unele persoane că premierul ar trebui demis, însă PSD nu are majoritate parlamentară.

”Așa este ar trebui demis. Problema e că în parlament trebuie să ai 50% plus 1. Noi avem doar 22%. Credeți că ar fi mai OK să-i lăsăm singuri la guvernare încă trei ani și…? Ați văzut ce le poate pielea… nu cred că am face un bine Romaniei să îi lăsăm să facă fără opreliști chiar ce vor ei”, a scris Trif.

Într-un alt răspuns, deputatul PSD de Sibiu a explicat că dacă PSD se retrage de la guvernare, liberalii vor lua parlamentari de la AUR pentru a forma majoritatea.

”Președintele desemnează premierul. Dacă noi plecăm, o să atragă de la AUR și nu numai câți, parlamentari au nevoie să-ș treacă guvernul, și o să guverneze după bunul plac trei ani. Înainte de a acționa trebuie analizate variantele și anticipat rezultatul”, a mai scris Trif într-un alt răspuns.