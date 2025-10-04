Superliga revine? Reprezentanții acesteia și UEFA ar fi ajuns la un acord pentru un nou format de competiție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Împărţirea celor 36 de echipe calificate pentru Liga Campionilor în două grupe, prima fiind compusă din primele 18 echipe din clasamentul UEFA, care vor disputa opt meciuri între ele. Primele opt echipe din această grupă vor accede direct în optimile de finală. Celelalte opt echipe vor înfrunta primele opt echipe din a doua grupă în baraje.

Ar fi vorba de o difuzare gratuită cu reclame şi o versiune cu plată, fără reclame.

Obiectivul ar fi lansarea acestui nou format, care ar păstra numele de Liga Campionilor, începând din 2027.

Relaţiile dintre UEFA şi Superliga s-ar fi îmbunătăţit considerabil de la eşecul proiectului iniţial în 2021, iar discuţiile purtate în ultimele luni ar fi permis ajungerea la un compromis considerat „acceptabil” de toate părţile.

Decizia aparţine acum UEFA, care ar trebui să se pronunţe asupra acestui proiect prezentat ca o Ligă a Campionilor „mai puternică”, capabilă să ridice nivelul spectacolului încă din faza grupelor, păstrând în acelaşi timp echitatea sportivă. Un răspuns este aşteptat în următoarele luni.