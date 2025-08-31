Superliga: Dinamo – FC Hermannstadt 2-0

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a opta din Superligă, transmite News.ro.

Sibienii au ratat prima ocazie a meciului, în minutul 3, când Bejan a trimis o lovitură de cap şi Epassy a respins incredibil. Gazdele au trecut şi ele pe lângă gol, Căbuz intervenind la şutul lui Cîrjan, din minutul 12. Tot alb-roşii au avut o mare ratare în minutul 33, prin Karamoko, care a trimis pe lângă poartă, din careu, iar la faza imediat următoare a fost rândul sibienilor să rateze, Epassy remarcându-se din nou. Repriza secundă a adus şi deschiderea scorului, Karamoko înscriind în minutul 48. Kevin Ciubotaru a şutat puţin pe lângă poarta gazdelor, în minutul 56, dar elevii lui Kopic au închis meciul cugolul lui Kennedy Boateng, din minutul 73, şi Dinamo – FC Hermannstadt s-a terminat 2-0.

Alb-roşii au bifat a patra victorie şi au ajuns la 15 puncte, cu ajutorul cărora se află pe locul 3 în Superligă. Hermannstadt are 7 puncte şi ocupă poziţia a 11-a.

DINAMO: Epassy – Ikoko (Borduşanu 86), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cr. Mihai (Kyriakou 86), Gnahore, C. Cîrjan – Armstrong (Milanov 60), Karamoko, Al. Musi (Al. Pop 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă (Oroian 82), Ionuţ Stoica, Bejan (Seydou Saeed Issah 65), K. Ciubotaru – S. Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 83), Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 65), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: Gnahore 19, Milanov 84 / Antwi 67

Arbitri: Andrei Moroiţă – Andrei Constantinescu, Valentin Dumitru

Arbitri VAR: Florin Andrei – Mircea Grigoriu