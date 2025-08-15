Summit Trump-Putin, Alaska | Președintele SUA, Donald Trump, a postat pe platforma sa Truth Social mesajul „MIZE RIDICATE!!!”, înainte de decolare

Președintele SUA, Donald Trump, a postat, vineri, pe platforma sa Truth Social: „MIZE RIDICATE!!!”. Acest mesaj, în care sugerează importanța întâlnirii pentru viitorul relațiilor dintre cele două superputeri, a fost publicat înainte să plece din Washington pentru discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Președintele SUA va ateriza pe o bază aeriană americană din era Războiului Rece în Anchorage, urmat la scurt timp de președintele Putin.

Summitul Trump-Putin va fi prima întâlnire față în față dintre cei doi de când Trump a fost reales anul trecut în fruntea Americii, după ce a promis în campanie să încheie războiul din Ucraina într-o singură zi.

Un summit cu miză mare

Președintele Donald Trump se va întâlni vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite.

Alegerea statului Alaska nu este întâmplătoare – este teritoriu american, dar și geografic aproape de Rusia, ceea ce facilitează atât logistica, cât și simbolismul unei întâlniri la “jumătatea drumului” între cele două puteri.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși Kievul și Moscova rămân foarte departe de ceea ce ar accepta drept acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat și a exclus posibilitatea de a ceda teritorii Rusiei.

Summitul va începe la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage – folosită ca aerodrom militar din 1940 -, în jurul orei locale 11:30, cu o “conversație” față în față între Trump și Putin, cu interpreți prezenți, a declarat Iuri Ușakov, consilier al lui Putin. Cei doi lideri sunt așteptați să spună câteva cuvinte înainte de discuții, a adăugat acesta. După întâlnirea tête-à-tête, va avea loc o întrevedere între delegațiile SUA și Rusia – câte cinci reprezentanți fiecare, însoțiți de experți.

Casa Albă a temperat în ultimele zile așteptările legate de un acord, deși Trump a avertizat cu “consecințe foarte severe” dacă Putin nu acceptă să pună capăt războiului după întâlnire. Joi, Trump a spus că aceasta ar putea pregăti terenul pentru o a doua rundă de discuții, de data aceasta cu Zelenski prezent.

Trump este, de asemenea, primul președinte care îl invită pe Putin în SUA de la George W. Bush, în 2007, deși liderul rus a participat la Adunarea Generală a ONU la New York în 2015. În primul său mandat, Trump s-a întâlnit cu Putin de șase ori.

Întâlnirea dintre Trump și Putin vine la trei ani și jumătate de la începerea invaziei ilegale a Ucrainei de către trupele Moscovei, cu costuri umane și economice uriașe. Conflictul inițiat de Moscova este unul dintre motivele principale pentru care relațiile SUA-Rusia sunt la un nivel minim de la sfârșitul Războiului Rece.

Alegerea lui Trump pentru un nou mandat la Casa Albă a schimbat însă dinamica negocierilor pentru o eventuală pace în Ucraina: el a declarat public că vrea să obțină un acord rapid, “care să pună capăt vărsării de sânge.” Lungi luni de negocieri privind un acord de încetare a focului pentru Ucraina nu au reușit să producă un acord semnat atât de Kiev, cât și de Moscova.

Newsweek a scris că Trump, cunoscut adesea pentru schimbarile de poziție, a fost consecvent în apelurile sale pentru încheierea celui mai mare conflict de pe sol european de la Al Doilea Război Mondial încoace. O parte importantă a politicii sale externe a fost modelată de dorința de a fi recunoscut atât ca un negociator abil, cât și ca un om al păcii.

Pe măsură însă ce Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele luni, Trump a devenit mai critic față de Kremlin, afirmând că Putin îi dă Casei Albe “o mulțime de prostii.”

Președintele american, care l-a lăudat anterior pe țarul de la Kremlin și a dat vina pe Ucraina pentru invazie, a spus că va ajuta Kievul să obțină rachete Patriot și alte arme avansate, plătite de UE, și a amenințat cu înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă războiul nu se încheie în 50 de zile. Apoi, la sfârșitul lui iulie, Trump a scurtat termenul la 10 zile, dar, în loc să anunțe noi penalități, a spus că se va întâlni cu Putin în Alaska.

În acest context, The Guardian și alți observatori au avertizat că graba spre un compromis ar putea însemna concesii teritoriale în favoarea Rusiei, sub forma unui “land swap” (schimb de teritorii) sau a unei înghețări a conflictului cu granițe modificate.

Deși Trump și consilierii săi au sugerat anterior că un acord de pace ar putea fi aproape în urma discuțiilor din Alaska, Casa Albă a redus acum așteptările, Leavitt descriind marți întâlnirea drept “un exercițiu de ascultare pentru președinte.”

Rusia obține și câștiguri pe câmpul de luptă în estul Ucrainei, ceea ce face perspectiva unui compromis din partea Moscovei și mai îndepărtată, cred experții. “În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului,” a scris Zelenski miercuri pe platforma Telegram.

Cine lipsește

Reuniunea din Alaska nu va include însă doi actori importanți: Uniunea Europeană și președintele Zelenski.

