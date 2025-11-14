Jannik Sinner, în semifinalele Turneului Campionilor fără set pierdut
Jannik Sinner a bifat victorii pe linie în faza grupelor de la Turneul Campionilor de la Torino. Fostul lider ATP a trecut vineri de Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(3).
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Italianul a impresionat din nou, iar victoria a venit după o oră și 36 de minute.
Pentru Sinner va urma duelul din semifinale cu Alex De Minaur, partida urmând să aibă loc sâmbătă.
În cealaltă semifinală, Carlos Alcaraz va da peste învingătorul meciului dintre Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime.
Cu toate că s-a calificat în semifinale, Sinner nu va mai putea reveni pe locul 1 până la finalul sezonului, Carlos Alcaraz asigurându-și matematic supremația în circuitul ATP pe final de 2025.
Yet to even drop a set 👀🔥
Jannik Sinner goes undefeated in the Bjorn Borg Group. 🛡️#NittoATPFinals pic.twitter.com/Eo9exWsj8k
— Tennis Channel (@TennisChannel) November 14, 2025
Jannik Sinner live is *insane*
😳 #NittoATPFinals pic.twitter.com/pcZV0CZ0b1
— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.