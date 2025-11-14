Jannik Sinner, în semifinalele Turneului Campionilor fără set pierdut

Jannik Sinner a bifat victorii pe linie în faza grupelor de la Turneul Campionilor de la Torino. Fostul lider ATP a trecut vineri de Ben Shelton, scor 6-3, 7-6(3).

Italianul a impresionat din nou, iar victoria a venit după o oră și 36 de minute.

Pentru Sinner va urma duelul din semifinale cu Alex De Minaur, partida urmând să aibă loc sâmbătă.

În cealaltă semifinală, Carlos Alcaraz va da peste învingătorul meciului dintre Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime.

Cu toate că s-a calificat în semifinale, Sinner nu va mai putea reveni pe locul 1 până la finalul sezonului, Carlos Alcaraz asigurându-și matematic supremația în circuitul ATP pe final de 2025.