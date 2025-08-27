Suedia va permite reluarea extracţiei de uraniu pe teritoriul său

Guvernul suedez vrea să permită reluarea extracţiei de uraniu pe teritoriul naţional, pentru a răspunde la cererea crescută de metale vitale şi a-şi reduce dependenţa de importuri, a informat miercuri ministrul Mediului din ţara scandinavă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Uraniul este principalul combustibil utilizat în reactoarele nucleare, o sursă de energie pe care guvernul la putere la Stockholm vrea să o relanseze.

Interzisă în 2018 de Guvernul social-democrat de la acel moment din motive de mediu (riscuri de contaminare a cursurilor de apă, radioactivitate) şi economice (costul de exploatare mult prea ridicat şi accesul la uraniu de pe piaţa mondială), extracţia acestui metal, care se găseşte în roca din Suedia, este avută din nou în vedere de actualul Guvern de dreapta.

Rezervele suedeze reprezintă aproximativ 27% din resursele europene de uraniu, potrivit Autorităţii suedeze de explorare geologică.

„Este important, ţinând cont de situaţia de securitate în care se află Suedia şi Europa, să ne consolidăm gradul de autosuficienţă în ceea ce priveşte materiile prime critice, dar şi în ceea ce priveşte uraniul şi alte metale”, a declarat ministrul suedez al Mediului, Romina Pourmokhtari. „Nu vrem să depindem de ţări cu condiţii nefavorabile, de ţări care sunt dictaturi”, a adăugat oficialul suedez. „De aceea, sunt mândră că ridicăm interdicţia de extragere a uraniului în Suedia”, a mai spus Pourmokhtari.

Proiectul de lege ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Guvernul dispune de o largă majoritate în Parlament.

Potrivit datelor oficiale, în prezent Suedia importă uraniu din Canada, Australia, Kazahstan şi Namibia.

Ţara scandinavă mizează pe energia nucleară pentru a răspunde la creşterea cererii de electricitate, care în 2045 ar urma să se ridice până la cel puţin 300 de Terawaţi oră (TWh).

De asemenea, Guvernul de la Stockholm vrea să lipsească municipalităţile de dreptul lor de veto, care le-ar permite să împiedice o companie de exploatări miniere să prospecteze şi să extragă uraniu.