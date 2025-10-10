Timișoara schimbă gazonul din municipiu cu plante rezistente la secetă / Se dorește reducerea consumului de apă, plantele alese necesită udare rară

Primăria Municipiului Timișoara a demarat un proiect pilot de amenajare sustenabilă a spațiilor verzi de pe Bulevardul Liviu Rebreanu, una dintre cele mai circulate artere ale orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Scopul inițiativei este adaptarea zonelor verzi urbane la perioadele tot mai lungi de secetă și la temperaturile ridicate din timpul verii.

În locul gazonului, care necesită cantități mari de apă și întreținere intensă, municipalitatea a ales să planteze arbuști și plante perene. Acestea au nevoie de o întreținere redusă și au o rezistență crescută la condiții climatice extreme.

Proiectul pilot vizează o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Aceasta este prima etapă a campaniei de înverzire lansate de Primăria Timișoara.

Lucrările au început pe tronsonul cuprins între Bulevardul Sudului și sensul giratoriu AEM, zonă intens circulată și expusă la soare.

În total, vor fi plantate aproximativ 16.000 de exemplare din 20 de specii diferite de plante perene și arbuști.

După plantare, echipele vor acoperi solul cu turba vegetală și tocătură, pentru a păstra umiditatea și a reduce evaporarea apei.

Primarul Dominic Fritz a explicat motivația din spatele acestui proiect ecologic: „În această vară, în timpul lucrărilor de reparații pe Rebreanu, mulți dintre locuitori ne-au spus că își doresc mai mult verde pe bulevard. Începem cu o intervenție pilot și testăm soluții de plantare rezistente la secetă.

Urmează și plantarea de arbori, pentru mai multă umbră. Ne dorim ca spațiul public să fie nu doar funcțional, ci și prietenos cu oamenii și cu natura.”

”Noua amenajare aduce numeroase beneficii pentru mediu, estetică și biodiversitate urbană:

Reducerea consumului de apă – plantele alese necesită udare rară.

Întreținere mai redusă – spațiile verzi sunt mai ușor de gestionat pe termen lung.

Rezistență la temperaturi ridicate – plantele perene pot suporta verile toride.

Sprijin pentru polenizatori – în perioadele de înflorire, speciile alese oferă hrană pentru albine și alte insecte benefice.

Îmbunătățirea calității aerului – vegetația contribuie la reducerea poluării și la crearea unui mediu urban mai sănătos.

După finalizarea lucrărilor actuale, Primăria Timișoara va continua campania prin plantarea de arbori de talie mare, care vor oferi umbră, vor reduce efectul de insulă termică și vor contribui la un microclimat mai plăcut în timpul verii”, precizează administrația locală.