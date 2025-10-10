China impune taxe portuare speciale pentru navele americane, ca represalii pentru măsuri similare anunţate de Statele Unite în aprilie

China a anunţat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezeşti, ca represalii pentru măsuri similare anunţate de Statele Unite în luna aprilie, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Aceste taxe se vor aplica începând de marţea viitoare navelor deţinute de companii americane, celor închiriate de companii americane şi celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.

Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (48 de euro) pentru fiecare tonă netă. Tariful va creşte la 640 de yuani (78 de euro) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.

Aceste taxe portuare speciale se vor aplica fiecărei călătorii către China, nu fiecărei escale în port, dacă nava efectuează mai multe escale în China, fără a depăşi cinci taxe pe an, a precizat Ministerul Transporturilor.

Această măsură va intra în vigoare în aceeaşi zi în care se va aplica o măsură similară decisă de autorităţile americane. Acestea din urmă vor percepe taxe navelor construite sau operate de companii chineze care acostează în Statele Unite. Iniţiativa americană este rezultatul unei anchete lansate sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Transporturilor din China a descris iniţiativa Beijingului drept „un pas legitim destinat protejării drepturile şi interesele legale ale companiilor maritime chineze”.

„Îndemnăm Statele Unite să îşi rectifice imediat acţiunile şi să pună capăt constrângerilor nerezonabile asupra industriei maritime chineze”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Analiştii precizează că taxele portuare impuse de China pentru navele americane vor avea un impact mai mic decât cele impuse de SUA pentru navele chinezeşti.

Potrivit surselor din industria navală, anul trecut, şantierele navale chinezeşti au construit peste 1.000 de nave comerciale, în timp ce şantierele americane au construit mai puţin de 10 nave comerciale.