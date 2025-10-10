Criza din Transnistria se acutizează: autoritățile de la Tiraspol vor folosi profitul băncilor din 2024 pentru a plăti salariile bugetarilor

Autoritățile din regiunea transnistreană intenționează să direcționeze „profitul nerepartizat” al băncilor locale către bugetul de stat, pentru plata salariilor bugetarilor, pe fundalul reducerii livrărilor de gaze, transmite agenția IPN, citată de Rador.

Acest lucru este prevăzut în amendamentele la așa-zisa lege cu privire la „măsurile de minimizare a impactului negativ asupra economiei, cauzat de reducerea sau întreruperea livrărilor de gaze naturale”.

Conform documentului, profitul pentru anul 2024 al băncilor de stat și al celor cu capital de stat parțial – inclusiv „Banca de economii a Transnistriei” și „Banca de export-import” – va fi folosit ca sursă suplimentară pentru completarea veniturilor bugetului central.

Potrivit autorilor inițiativei, aceste fonduri vor permite asigurarea plății la timp a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar și menținerea stabilității economice a regiunii, aflate în criză energetică.

În nota explicativă a proiectului de lege se menționează că, în cazul neadoptării acestuia, există riscul „neîndeplinirii obligațiilor sociale ale statului”.

Regiunea separatistă Transnistria trece prin cea mai gravă criză economică din ultimul deceniu după ce a fost practic decuplată de Rusia ca urmare a invaziei din Ucraina.

Transnistria este prinsă între Ucraina și Republica Moldova și are probleme cu alimentarea cu gaze.