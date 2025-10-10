Premiera de gală a filmului despre fotbalistul László Bölöni va avea loc pe 20 octombrie, la Târgu Mureș

Premiera de gală a filmului documentar „Bölöni, legenda transilvănene”, realizat cu sprijinul Institutului Naţional de Film din Ungaria, care prezintă viața fotbalistului și antrenorului László Bölöni, va avea loc pe 20 octombrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș, a declarat pentru MTI distribuitorul român al filmului, potrivit Rador.

Potrivit comunicatului, la Palatul Culturii vor avea loc două proiecții. La prezentările deschise şi publicului larg, între orele 15-19, va fi prezent şi László Bölöni, precum şi mai mulți dintre creatorii filmului.

Comunicatul mai menţionează că Bölöni este numit pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, un simbol remarcabil al istoriei sportului românesc și ungar, în baza realizărilor sale. După Ferenc Puskás, el este singurul fotbalist de naţionalitate maghiară care a ridicat trofeul Cupei Campionilor. A obținut acest rezultat ca jucător pentru echipa națională a României și pentru echipa campioană a țării, Steaua București.

De asemenea, creaţia sa va dăinui în timp şi ca antrenor, calitate în care a condus echipe campioane și a câştigat multe competiţii, iar printre jucătorii săi s-au numărat şi Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma și Petr Cech.

Filmul despre Bölöni este „o călătorie magică prin epoci și prin Europa”, în care staruri mondiale, legende românești și ungare ale fotbalului îl evocă pe „László Bölöni, care a demonstrat o carieră care nu cunoaşte limite şi imposibilităţi”, se arată în comunicat, care subliniază: Bölöni a devenit unul din cele mai mari simboluri sportive ale României, rămânând în același timp maghiar pe tot parcursul. Este venerat ca erou național de ambele părți ale graniței româno-ungare, de către unguri, români, sași și romi, deopotrivă.

Filmul se bazează pe autobiografia nepublicată a lui László Bölöni, pe ani de cercetare și pe materiale de arhivă europene, ungare și românești, unice și inedite. În film apare, pe lângă Witsel, Varane, Quaresma, Cech și Kim Källström, şi Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator comunist român și fost patron al Stelei, precum și Mircea Dinescu, o figură emblematică a revoluției române din 1989.

Pe lângă legendele fotbalului românesc – Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici, Marius Lacatus și Gheorghe Hagi – în film sunt prezenţi şi Tibor Nyilasi, legenda Clubului Ferencváros și atacantul Clubului de Fotbal din capitala Ungariei, Budapest Honvéd, Kálmán Kovács.

Comunicatul îl citează pe Tamás Kollarik, co-regizorul filmului, care a subliniat: „Personalitatea și cariera lui László Bölöni leagă România și Ungaria și, datorită diligenței și decenței sale umane, el poate fi considerat un model pentru generațiile viitoare”.

„Filmul despre Bölöni este mai mult decât un film despre sport, este povestea mândră a unui băiat sărac maghiar-secui, care trăiește într-o minoritate și care, datorită perseverenței sale și în pofida multor dificultăți și sacrificii, a reușit să treacă de la dictatura comunistă la Europa Occidentală liberă și să ajungă în vârful fotbalului european, fără a-și pierde credința sau rădăcinile”, a afirmat Tamás Kollarik.

Potrivit lui Attila Szabó, co-regizorul transilvănean al filmului, Bölöni este un exemplu nu doar ca sportiv, dar ca şi om, deoarece a absolvit facultatea de medicină ca fotbalist activ și a lucrat și ca medic stomatolog. „Filmul este o nostalgie și o amintire pentru contemporani, iar pentru posteritate este un documentar autentic însoțit de imagini originale”, a subliniat Attila Szabó.

Potrivit planurilor distribuitorului român, premiera de gală a filmului la Târgu Mureș va fi urmată de o premieră la București în noiembrie, după care filmul va fi proiectat în cinematografele din România. Filmul va ajunge și în localități unde nu există cinematografie prin intermediul Cinematografului itinerant.