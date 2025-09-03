SUA şi Mexic s-au angajat să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială: ”Un nivel de cooperare istoric”, a transmis secretarul de stat american Marco Rubio

SUA şi Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială, întărindu-şi totodată cooperarea în materie de securitate, informează AFP, citată de Agerpres.

Cele două ţări „îşi reafirmă cooperarea în materie de securitate, care se bazează pe principii de reciprocitate, de respectare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale, de responsabilitate împărtăşită şi diferenţiată, precum şi de încredere reciprocă”, se spune într-un comunicat comun.

SUA şi Mexic au atins un „nivel de cooperare istoric”, a salutat secretarul de stat american Marco Rubio la finalul întrevederii sale cu preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum.

„Aceasta este cooperarea în materie de securitate cea mai strânsă pe care am avut-o vreodată, prea poate cu orice ţară”, a declarat Rubio în timpul unei conferinţe de presă, lăudând abordarea Claudiei Sheinbaum.

Marco Rubio a promis că SUA vor continua loviturile contra cartelurilor drogurilor, după distrugerea marţi de către armată a unei nave ce transporta droguri spre SUA şi care era operată de o bandă venezueleană.

Preşedintele Donald Trump „a făcut ca ea (nava) să explodeze şi aceasta se va repeta. Poate că aceasta este pe cale să se repete chiar în acest moment”, a declarat secretarul de stat american.

Sub presiunea preşedintelui Donald Trump, care a ameninţat inclusiv cu taxe vamale exorbitante, guvernul preşedintei mexicane Claudia Sheinbaum a consolidat cooperarea în materie de securitate cu Statele Unite, în special pentru combaterea traficului de droguri.