SUA elimină scutirea de taxe pentru coletele mici / Zeci de țări suspendă livrările poștale către America

De vineri, ora 00:01 (04:01 GMT), a expirat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici care intră în Statele Unite, ceea ce înseamnă aplicarea automată a taxelor vamale. Decizia, luată prin decret de președintele Donald Trump, a determinat mai multe țări să suspende livrările către cea mai mare economie a lumii, relatează Fashion United.

Măsura vizează regimul „de minimis”, care până acum permitea trimiterea de bunuri cu o valoare sub 800 de dolari fără a plăti taxe vamale la intrarea în SUA.

Trump a justificat eliminarea facilității spunând că vrea să „pună capăt unei breșe catastrofale, folosite, printre altele, pentru a evita taxele și pentru a expedia opioide sintetice și alte produse periculoase”.

De acum înainte, doar „cadourile primite cu bună-credință” și cu o valoare mai mică de 100 de dolari mai beneficiază de scutire. Conform Agenției pentru Protecția Vămilor și Granițelor (CBP), în 2024, 98% dintre narcoticele confiscate, 97% dintre produsele contrafăcute și 70% dintre bunurile periculoase pentru sănătate proveneau din colete mici.

„Închiderea acestei breșe va salva mii de vieți prin reducerea fluxului de narcotice și produse interzise”, a declarat un oficial american.

Volumul coletelor poștale către SUA a explodat în ultimul deceniu, crescând de la 134 de milioane de unități în 2015 la peste 1,36 miliarde în 2024.

Cu excepția „cadourilor” de sub 100 de dolari, toate coletele vor fi supuse acelorași taxe ca și alte importuri: minimum 10%, 15% pentru produsele venite din Uniunea Europeană și chiar până la 50% pentru cele din India sau Brazilia.

Chiar înainte de intrarea în vigoare, măsura a perturbat trimiterea de colete spre SUA. Marți, Uniunea Poștală Universală (UPU) a anunțat că 25 de țări – inclusiv Germania, Franța, Italia, India, Japonia, Australia și Mexic – au suspendat livrările către America, invocând timpul scurt de implementare.

„În lipsa unor informații suplimentare despre condițiile tehnice impuse de vama americană, nu avem altă opțiune decât să suspendăm temporar expedierile”, a confirmat un oficial al La Poste din Franța pentru AFP.

Guvernul american susține însă că „serviciile poștale străine trebuie să-și revizuiască modul de control și utilizare a trimiterilor internaționale pentru a preveni traficul și evitarea taxelor vamale” și insistă că finalul scutirii „nu este o surpriză pentru nimeni”.

Măsura lovește puternic micile afaceri. Elizabeth Nieburg, antreprenoare britanică ce vinde șosete și lenjerie clienților americani (20% din vânzări), spune că „marjele sunt prea mici pentru a absorbi aceste costuri suplimentare”.

Chiar și firmele americane resimt efectele. Compania lui Ken Huening, din California, își produce bunurile în China și Mexic, apoi le livrează direct clienților din SUA. „Producția și materialele nu sunt disponibile momentan în America. Poate în viitor, dar până atunci s-ar putea să închidem afacerea”, a spus acesta.

Regimul „de minimis” era deja monitorizat încă din perioada administrației Biden, care lansase o primă investigație. Trump emisese anterior un decret special pentru pachetele mici din China, majoritatea provenind de la giganți de comerț online precum Temu, Shein sau AliExpress.