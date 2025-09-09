Parlamentul European votează marți o lege împotriva risipei textile și a modei fast fashion

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parlamentul European se pregătește să adopte definitiv marți o lege împotriva risipei alimentare și a risipei textile, vizând în special fenomenul fast fashion, milioanele de articole vestimentare ieftine importate din China, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform datelor UE, fiecare european generează anual, în medie, 130 de kilograme de deșeuri alimentare și aproximativ 15 kilograme de deșeuri textile, într-un sector unde reciclarea este aproape inexistentă. Noua lege, deși nu detaliază măsuri concrete, introduce obiective obligatorii pentru statele membre în reducerea risipei.

Până în 2030, fiecare stat membru va trebui să reducă cu 30% risipa alimentară provenită din distribuție, catering și gospodării, și cu 10% pe cea din procesare și industrie, comparativ cu volumele anuale din perioada 2021–2023.

Inițial, eurodeputații au votat pentru obiective mai ambițioase 40% și respectiv 20%, dar un compromis cu Comisia și Consiliul a dus la forma finală a textului.

Reprezentanții hotelurilor și restaurantelor au încercat să evite obiectivele obligatorii, pledând pentru campanii educative. „Cheia stă mai ales în conștientizare, inclusiv la nivelul consumatorilor: peste 50% din risipa alimentară din Europa are loc în gospodării”, a declarat Marine Thizon, reprezentant Hotrec, lobby-ul european al hotelurilor și cafenelelor.

Pentru atingerea țintelor, statele vor putea alege programe de prevenție adaptate propriului sector agroalimentar: de la comercializarea fructelor și legumelor „urâte” pe care supermarketurile nu le expun, la clarificarea etichetării și donarea produselor nevândute, dar încă consumabile, către bănci de alimente și ONG-uri, după cum explică eurodeputata poloneză Anna Zalewska (ECR), raportoarea textului.

Pentru prima dată, directiva (revizuită după versiunea inițială din 2008) include industria textilă. În baza principiului „poluatorul plătește”, producătorii din sector vor fi obligați să asigure colectarea, sortarea și reciclarea hainelor la finalul ciclului de viață, dar și să finanțeze aceste operațiuni. Statele membre vor decide nivelul exact al contribuțiilor.

Ținta principală: fast fashion. Parlamentul European denunță caracterul „ultra-efemer” al acestui tip de modă, alimentat în special de producția ieftină venită din China. Compania Shein, deseori prezentată ca simbol al exceselor sociale și de mediu, este din nou în centrul atenției. În februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație împotriva platformei, suspectată că nu combate suficient vânzarea produselor ilegale sau neconforme cu standardele europene.

Bruxelles are în vizor și fluxul masiv de colete ieftine care invadează piața europeană: 4,6 miliarde de pachete au intrat în UE anul trecut, adică peste 145 pe secundă, 91% dintre ele provenind din China. O propunere aflată încă în dezbatere prevede o taxă de 2 euro pentru fiecare colet mic livrat pe teritoriul european.