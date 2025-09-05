SUA ar putea prelua conducerea supravegherii zonei tampon din Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia / Zona ar putea fi securizată de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh / America vrea drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni

În cazul în care se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în interiorul Ucrainei, concepută ca o modalitate de a proteja țara de Rusia, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan pe care oficialii militari din țările aliate Ucrainei, inclusiv Statele Unite, l-au discutat, scrie NBC.

Zona tampon ar fi o zonă demilitarizată extinsă – ale cărei granițe nu au fost încă stabilite – în interiorul teritoriului actual al Ucrainei, care ar separa teritoriul rus de cel ucrainean în interiorul țării. În parte datorită capacităților sale tehnologice, Statele Unite ar prelua conducerea în supravegherea zonei tampon, utilizând drone și sateliți, împreună cu alte capacități de informații, dar ar coordona acțiunile cu alte țări care ar participa, de asemenea, la monitorizare.

Zona ar putea fi apoi securizată de trupe din una sau mai multe țări care nu fac parte din NATO, cum ar fi Arabia Saudită sau chiar Bangladesh, potrivit persoanelor familiarizate cu planul. Nu ar fi dislocate trupe americane în interiorul Ucrainei, au spus acestea. Politico a raportat anterior ideea generală a unei zone tampon.

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie de acord cu orice plan privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar implicarea NATO sau chiar sugestia acesteia reprezintă o problemă majoră pentru el, astfel încât planificatorii se străduiesc să evite utilizarea forțelor NATO sau a oricărui element care să semene cu marca NATO, au declarat unele persoane familiarizate cu planul.

În schimb, unele dintre garanții s-ar baza probabil pe trupele din țări care nu fac parte din NATO și pe o serie de acorduri bilaterale între Ucraina și aliații săi, care ar oferi Ucrainei garanții de securitate fără a implica articolul V al NATO – un atac asupra unuia înseamnă un atac asupra tuturor – ceea ce reprezintă o linie roșie pentru Moscova.

Orice plan este doar provizoriu până când Putin și președintele ucrainean Volodiimir Zelenski vor ajunge la un acord, pe lângă liderii țărilor care ar fi implicate în garanțiile de securitate, inclusiv președintele Donald Trump.

Acesta a fost elaborat în urma întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, din 15 august. Inițial, se preconiza că această întâlnire va duce la discuții suplimentare, posibil discuții directe între Putin și Zelenski, dar progresul către un acord de pace a stagnat de atunci. Cu toate acestea, aliații Ucrainei au continuat să lucreze la potențialele garanții de securitate, care ar fi cel mai probabil esențiale pentru pace.

Joi, membrii grupului de aliați, cunoscut informal sub numele de „coaliția celor dispuși”, s-au întâlnit pentru a formaliza potențial anumite aspecte ale planului. Întâlnirea a fost condusă de Franța și Regatul Unit, care se așteaptă să conducă efortul general de a asigura securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

După întâlnire, Zelenski a scris pe X: „Am discutat în detaliu despre disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Am coordonat pozițiile și am revizuit elementele garanțiilor de securitate”.

Printre provocările implicate în planificare se numără deciziile privind tipul de incursiuni rusești care ar declanșa o reacție din partea Ucrainei sau a forțelor de monitorizare și tipul de reacție care ar fi permis, a spus una dintre surse. Această persoană a spus că regulile de angajare trebuie încă elaborate și că este probabil ca acestea să fie contestate în cazul unor dezacorduri după încheierea unui acord și instituirea zonei tampon.

Pe lângă zona tampon, ar fi important să se garanteze că Rusia nu poate sufoca economia Ucrainei. În acest sens, Turcia ar fi responsabilă de asigurarea fluxului neîngrădit de bunuri și servicii pe Marea Neagră, prin supravegherea maritimă și aplicarea legii în strâmtorile Bosfor și Dardanele. La scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, Turcia a jucat un rol în securizarea coridorului maritim creat pentru a transporta cereale din Ucraina.

La Pentagon, discuțiile sunt conduse de generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, cu o discuție mai amplă axată și pe descurajare, instruire și cooperare industrială în domeniul apărării. În ceea ce privește acest din urmă aspect, Statele Unite discută cu Ucraina un acord care ar putea avea o valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari, în baza căruia Kievul ar putea cumpăra arme americane, iar în schimb Statele Unite ar obține drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni, potrivit unui oficial american.

În săptămâna următoare întâlnirii dintre Trump și Putin, Caine l-a informat pe Trump cu privire la patru opțiuni pentru garanția de securitate și a recomandat abordarea cea mai progresistă, a spus acest oficial.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a abordat contururile planului într-o declarație pentru NBC News.

„Președintele Trump este cel care ia deciziile”, a scris ea. „Din respect pentru negocierile diplomatice în curs, Casa Albă nu va lua inițiativa în aceste chestiuni importante.”

Ea a adăugat: „Oricine pretinde în mod anonim că știe ce va susține sau nu președintele nu știe despre ce vorbește.”

Persoanele familiarizate cu planul care au vorbit cu NBC News nu au spus dacă Trump a aprobat sau a exclus vreuna dintre opțiuni.