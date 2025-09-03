Vladimir Putin spune că este dispus să se întâlnească cu Zelenski. La Moscova

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, transmite CNN.

În declarațiile făcute presei la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă o astfel de întâlnire are „vreun sens”.

Este aproape sigur că propunerea lui Putin nu va fi acceptată de Kiev. De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, autoritățile ucrainene afirmă că au dejucat mai multe comploturi rusești de asasinare a lui Zelenski.