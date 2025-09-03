G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vladimir Putin spune că este dispus să se întâlnească cu Zelenski. La…

vladimir putin, rusia, kremlin, moscova, presedinte rus
Sursa foto: Kremlin.ru

Vladimir Putin spune că este dispus să se întâlnească cu Zelenski. La Moscova

Articole3 Sep 2 comentarii

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, transmite CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În declarațiile făcute presei la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă o astfel de întâlnire are „vreun sens”.

Este aproape sigur că propunerea lui Putin nu va fi acceptată de Kiev. De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, autoritățile ucrainene afirmă că au dejucat mai multe comploturi rusești de asasinare a lui Zelenski.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen şi lideri ai unor ţări europene

Articole2 Sep • 155 vizualizări
0 comentarii

RIA Novosti a difuzat un videoclip cu fostul președinte ucrainean Ianukovici – primul de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei

Articole1 Sep • 1.258 vizualizări
0 comentarii

Ursula von der Leyen: „O treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul războiului provenea din Bulgaria”

Articole1 Sep • 1.470 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. ce frumooooos
    si ce garantie avem ca nu se „prabuseste” avionu…

    putler stie ca trompeta e sluga lui si d-asta isi permita sa-si bata joc de toti!

  2. dar de ce nu se duce el la kiev?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.