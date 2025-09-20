Studioul folosit de Hendrix, Bowie și The Stones se redeschide după zeci de ani de tăcere

Studioul de înregistrări Regent Sounds din „Tin Pan Alley” din Londra a fost folosit de Jimi Hendrix, David Bowie și Rolling Stones între anii 1960 și începutul anilor 1980. Acum, după ce a fost închis și a rămas în tăcere timp de decenii, acesta este readus la viață printr-o investiție de milioane de lire sterline, care îl va transforma într-un loc emblematic pentru rock’n’roll, jazz și blues, a aflat The Guardian.

O mare parte din pereții, gresia și echipamentele de înregistrare originale au fost păstrate dintr-un studio pe care Pete Townshend, chitaristul și compozitorul formației The Who, l-a descris odată ca „o bucată importantă din istoria muzicii rock”.

O arhivă de suveniruri a fost descoperită, iar obiectele istorice vor fi expuse în cadrul unor expoziții la sediul din Denmark Street, supranumit Tin Pan Alley, un centru istoric pentru editorii de muzică, magazinele de instrumente și compozitorii de la începutul secolului al XX-lea.

Expoziția va include celebra chitară Gibson din 1949 a lui T-Bone Walker – instrumentul care a dat startul revoluției muzicale din anii 1950, inspirând nenumărați artiști, de la Chuck Berry și BB King la Keith Richards.

Magazinul de chitare Regent Sounds, situat în aceeași clădire din secolul al XVIII-lea, a fost extins, spațiul său fiind de patru ori mai mare decât înainte și oferind cabine izolate fonic pentru ca publicul să poată încerca instrumentele.

În timp ce magazinul se va redeschide joi, după o investiție totală de aproape 6 milioane de lire sterline, lucrările la studio nu au început încă, dar vor fi probabil finalizate în decurs de un an.

La Regent Sounds, în 1967, Beatles au înregistrat Fixing a Hole, o piesă cheie de pe albumul Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Paul McCartney și-a amintit odată că un bărbat care pretindea că este Iisus Hristos a apărut la ușă. „I-am spus: «Păi, atunci ar fi bine să intri». M-am gândit că probabil nu este el, dar dacă este, nu voi fi eu cel care îl va alunga… Așa că i-am spus: „Dacă promiți să fii foarte liniștit și să stai într-un colț, poți intra”. I-am prezentat băieților. Ei au întrebat: „Cine este acesta?”. Eu am răspuns: „Este Iisus Hristos”. Am râs puțin.”

The Rolling Stones au înregistrat primul lor mare succes, Not Fade Away, la Regent Sounds. Keith Richards și-a amintit odată: „Am înregistrat primele noastre discuri pe un Revox cu două piste într-o cameră izolată cu cutii de ouă.”

The Kinks, Genesis și The Eagles au fost printre alte trupe ale căror sesiuni de înregistrare au contribuit la formarea sunetului unei generații.

Patrick Racz, coproprietar al Regent Sounds, a spus că această parte binecunoscută a patrimoniului muzical al capitalei era „pământ sfânt”. „Stați pe urmele unor giganți”, a spus el. „Aici a stat Hendrix când a înregistrat. Aici au fost Rolling Stones și David Bowie.”

El investește în Regent Sounds după ce a câștigat bani ca inventator. El a dezvoltat robinetul triflow pentru a furniza apă caldă, rece și purificată, primul robinet cu trei căi din lume, precum și tehnologia din spatele sistemului SmartFlash pentru descărcarea, plata și distribuirea sigură a conținutului online.

Investiția sa în Regent Sounds include o colaborare cu Nikon, dezvoltând o tehnologie pentru autentificarea instrumentelor pe care Racz o descrie ca fiind „revoluționară”. Aceasta poate scana instrumentele cu un nivel de detaliu de neegalat.

Lansarea plină de vedete din această săptămână va sărbători „renașterea” Regent Sounds, alături de publicarea noii cărți a lui Tony Bacon, Electric Blues! T-Bone Walker și chitara care a dat naștere la totul. Bacon a spus că își poate imagina Regent Sounds devenind un paradis pentru fanii rock’n’roll-ului.

„Este un loc fabulos”, a spus el. „Fără geniul și virtuozitatea lui T-Bone Walker, este puțin probabil că am fi avut proliferarea rock’n’roll-ului de la artiști precum Rolling Stones sau Jimi Hendrix, ale căror pași fac din Regent Sounds un loc sacru pentru fanii muzicii.” Racz a spus: „De obicei, în orice zi, ai cel puțin 30-50 de grupuri de oameni care își fac fotografii în fața magazinului. Oamenii vin din toată lumea. Este ca un ritual de trecere.”

Crispin Weir, un alt coproprietar al Regent Sounds, a spus despre studio: „Era ieftin, dar avea un sunet foarte bun. La cele mai multe studiouri trebuia să plătești cel puțin de trei sau patru ori mai mult.”

Amintind că numeroase studiouri s-au închis odată cu apariția înregistrărilor digitale, care le permiteau muzicienilor să înregistreze acasă la un preț mult mai mic, Weir a spus: „Acum, oamenilor le place noutatea de a putea merge la un studio.”

El a spus că Regent Sounds va fi din nou un studio analogic, folosind echipamentul original folosit de Hendrix și alții – cu excepția cutiilor de ouă care odată acopereau tavanul. „Când cânți împreună, se creează o anumită chimie care este dificil de obținut când înregistrezi totul individual.”