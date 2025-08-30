Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: Atac rasist în București, suveranist propus la SRI, și bătălia cu roșii din Spania

Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #59 – ediția în care vedem cum ura instigată se transformă în violență, politica românească se încinge, iar roșiile devin arme de festival. Totul, fără ocolișuri.

Atac rasist în București. Un livrator nepalez este lovit pe stradă și trimis „acasă” de un agresor. Din fericire, polițistul Marian Godină, aflat în timpul liber, l-a imobilizat pe atacator. Incidentul ridică semne de întrebare după discursurile anti-imigranți promovate de AUR.

Suveranist la șefia SRI? Gabriel Zbârcea, avocat și apropiat al președintelui Nicușor Dan, este vehiculat pentru conducerea Serviciului Român de Informații. Cine este omul care se descrie „naționalist și suveranist” și ce afaceri controversate are în spate?

Românii și istoria. Un sondaj Avangarde arată că 59% dintre români consideră Mișcarea Legionară o organizație criminală. Dar 29% cred în continuare că mareșalul Antonescu a fost un erou. Ce spune asta despre memoria colectivă?

Reapare doctorița conspiraționistă Flavia Groșan. Noua ei teorie: „nevaccinații se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu vaccinați”. Colegiul Medicilor Bihor anunță o anchetă disciplinară, dar verdictul se lasă așteptat.

Coaliția sub presiune. Sorin Grindeanu avertizează că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă PNL și USR vin cu un candidat comun la Primăria Capitalei.

„Jog On” – campanie anti-hărțuire în UK. Polițiste în civil ies pe străzi pentru a demonstra cât de des femeile sunt fluierate și agresate verbal. Un experiment care arată realitatea crudă și încearcă să o schimbe.

Tomatina – festivalul bătăii cu roșii. La Buñol, Spania, mii de oameni aruncă tone de roșii zdrobite într-o tradiție veche din 1945. Distracție, dar cu reguli stricte de siguranță.

Prezintă: Delia Dascălu

Surse foto/video: Marian Godină / Facebook; captură video Podcast Țuca; Facebook / Flavia Groșan; Ilona Andrei / G4Media; AndreevVisuals / Motionarray; Iakov Filimonov / Dreamstime