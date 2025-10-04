Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 64: Iohannis executat silit, proteste studențești și vaccin HPV gratuit

Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna asta? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 64 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa proiectului ENTR România: ediția în care protestele studenților continuă, vaccinul HPV a devenit gratuit, iar alegerile în Republica Moldova au fost câștigate de partidul Maiei Sandu.

🔵 Klaus Iohannis – ANAF i-a cerut să returneze 4,7 milioane de lei obținuți din chiria unui imobil din Sibiu, iar una dintre casele sale ar putea fi scoasă la licitație.

🟢 Studenții protestează – au avut loc proteste naționale împotriva măsurilor de austeritate, mai ales reducerea burselor și eliminarea reducerii la transport.

🟣 Costul vieții – inflația de 9,9% lovește studenții, care se confruntă cu chirii și prețuri greu de acoperit.

🟡 Universitatea Transilvania Brașov – antreprenoarea de la restaurantul „Ursul Carpatin” a ținut un discurs motivațional la deschiderea anului universitar.

🟠 Vaccin HPV – de la 1 octombrie este gratuit pentru tinerii între 11 și 26 de ani, măsură ce urmărește reducerea cancerului de col uterin.

🔴 Alegeri Republica Moldova – PAS (partidul Maiei Sandu) a obținut 50,2% și majoritatea absolută în Parlament. Președinta ia în calcul integrarea „în doi pași” dacă reîntregirea cu Transnistria nu va fi posibilă.

⚪ România – pregătirea pentru război – CSAT a avizat o lege privind stagiu militar voluntar de 4 luni pentru tineri.

⚫ Slovacia – premierul Robert Fico a obținut adoptarea unui amendament constituțional care limitează drepturile persoanelor LGBT. Viktor Orban l-a felicitat pe Fico, spunând că e „bine să avem vecini normali”.

Prezintă: Denis Nistor

📸 Surse foto-video: Inquam Photos / Octav Ganea; G4Media / Vlad Sfârăilă; Prostock Studio / Envato; SVZUL / Motionarray; Vadim Ghirda / AP / Profimedia; Facebook / Nicușor Dan; KENZO TRIBOUILLARD / AFP; reeldealhd / envato