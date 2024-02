Statele Unite: Marijuana îi afectează pe șoferi mai mult timp decât cred aceștia/ Efectele diferă față de alcool, iar șoferii nu își pot da seama când pot conduce în siguranță

Unii șoferi din Statele Unite cred că pot să conducă la o oră sau două după ce s-au drogat cu marijuana. Cercetătorii și medicii spun că nu este așa, scrie The Wall Street Journal.

Iarba are efecte diferite față de alcool, poate persista în organism mai mult timp și poate fi mai greu pentru șoferi să își dea seama când e sigur să conducă,

Cercetările de la Universitatea din California, San Diego, și din alte părți sugerează că ar trebui ca aceștia să aștepte cel puțin patru ore înainte de a se urca la volan după ce au fumat un joint. Trebui să așteptare și mai mult – cel puțin șase până la opt ore – după ce au ingerat un produs comestibil pe bază de canabis.

Marijuana este acum legală pentru consumul recreațional în peste 24 de state, iar mulți oameni se gândesc când pot conduce în siguranță. Dovezile arată că luarea unei decizii greșite poate avea consecințe nefaste.

Procentul de decese în accidente de autovehicule în care a fost implicat canabisul a crescut la 21,5% în 2018, de la 9% în 2000, potrivit unui studiu publicat în 2021 în American Journal of Public Health.

„Este o mare îngrijorare”, spune Jane Metrik, profesor de științe comportamentale și sociale la Centrul pentru studii privind alcoolul și dependența de la Școala de sănătate publică a Universității Brown. „Sunt mai mulți oameni pe șosele care conduc după ce au consumat canabis sau în timp ce fumează sau vapează.” Legile statelor variază.

Douăsprezece state au legi de toleranță zero, în care orice cantitate de THC – principala substanță psihoactivă din canabis – este ilegală. Alte state stabilesc o limită de THC cuprinsă între 2 și 5 nanograme pe mililitru de sânge.

Accidente de circulație

Cercetătorii spun că THC afectează șofatul în numeroase moduri și în mod diferit față de alcool. Persoanele care sunt drogate au tendința de a conduce mai încet. Drogul afectează capacitatea de a menține poziția pe o bandă, timpul de reacție, distanța de urmărire și judecata generală, spune Metrik. De asemenea, vă reduce capacitatea de a vă menține atenția divizată, ceea ce înseamnă a face mai multe lucruri în același timp, cum ar fi schimbarea atenției de la tabloul de bord la drum.

În Ontario, Canada, în cazul vizitelor la departamentul de urgență care au rezultat în urma unor leziuni de trafic implicate de canabis, aproape jumătate dintre persoane au fost internate în spital, iar 30% au fost internate la unitatea de terapie intensivă, potrivit unei cercetări publicate anul trecut în JAMA Network Open.

Un studiu publicat în 2022 în revista JAMA Psychiatry a cerut unui număr de aproape 200 de consumatori de canabis să fumeze fie THC, fie un placebo, iar apoi a comparat modul în care aceștia conduceau într-un simulator. Aproximativ 45% până la 50% dintre persoanele din grupul THC au fost clasificate ca fiind în stare de ebrietate la volan, comparativ cu grupul placebo, potrivit cercetării.

Cercetătorii i-au întrebat, de asemenea, pe fumători dacă au considerat că sunt în regulă pentru a conduce. La treizeci de minute după ce au fumat, aproximativ jumătate dintre persoane au fost ezitante. După 90 de minute, aceștia au spus că efectele păreau să se estompeze și au fost mai înclinați să conducă. Dar performanța lor la volan în simulator a fost la fel de proastă după 30 de minute ca și după 90, spune Tom Marcotte, co-director al Centrului de Cercetare a Canabisului Medicinal de la Universitatea din California, San Diego, care a fost cercetător principal în cadrul studiului.

„Chiar și persoanele care sunt foarte conștiincioase și spun: „Nu voi conduce, sunt prea drogat”, încep să creadă că efectul se estompează”, spune Marcotte. „Cel puțin în analizele noastre, ei încă mai au probleme.”

În medie, majoritatea participanților au început să arate îmbunătățiri de pe urma efectelor THC după 3,5 ore, spune Marcotte, și au revenit la normal 4,5 ore mai târziu.

Când este sigur?

Marcotte recomandă să așteptați patru sau mai multe ore după ce ați fumat THC înainte de a vă urca la volan. Alte recomandări sunt mai conservatoare. Inhalarea marijuanei poate afecta abilitățile de conducere timp de aproximativ șase până la opt ore, în timp ce produsele comestibile le pot afecta timp de opt până la 12 ore, potrivit unor orientări publicate în 2022 în International Journal of Drug Policy.

THC este mai imprevizibil decât alcoolul și unele alte droguri, spune Guohua Li, profesor de epidemiologie și anesteziologie la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons din New York.

Consumatorii obișnuiți de canabis par să dezvolte o toleranță, studiile pe simulator arătând că șofatul lor nu este afectat la fel de mult ca în cazul persoanelor care consumă canabis mai rar, spune Ashley Brooks-Russell, profesor asociat și director al Centrului de prevenire a rănilor și a violenței de la University of Colorado Anschutz Medical Campus.

„Persoanele care consumă ocazional conduc mai rău”, spune ea. „Ei tind să accelereze puțin mai mult, să se strecoare în banda lor puțin mai mult. Iar utilizatorii zilnici tind să încetinească”.

În timp ce alcoolul este un deprimant și cocaina este un stimulent, THC poate fi oricare dintre acestea, în funcție de individ, sau poate acționa ca un drog halucinogen, spune Li.

Organismul procesează alcoolul și THC în mod diferit. Alcoolul este metabolizat în ficat; la fiecare două ore, ficatul metabolizează aproximativ 15 miligrame de etanol, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea de alcool dintr-o sticlă de bere sau un pahar de vin. THC se eliberează încet în fluxul sanguin, astfel încât poate rămâne în organism zile sau chiar săptămâni, spune Li.

Mulți șoferi sunt testați pozitiv atât la canabis, cât și la alcool, ceea ce, potrivit cercetătorilor, este deosebit de periculos.

Testare

S-a dovedit a fi dificil să se dezvolte un test fiabil pentru a măsura modul în care canabisul a afectat șofatul unei persoane.

Timpul de așteptare pentru testele de sânge este lung și este intruziv. De asemenea, testele de sânge nu sunt un indicator fiabil al afectării capacității de a conduce, deoarece consumatorii frecvenți pot avea rezultate pozitive la câteva zile sau chiar săptămâni după ce au consumat canabis, deși nu sunt afectați. Dimpotrivă, utilizatorii ocazionali pot fi testați sub limita legală și totuși să fie în stare de ebrietate.

Există teste de lichid oral care pot fi efectuate pe marginea drumului cu un tampon de salivă, dar fiabilitatea acestora nu este pe deplin clară. Cercetătorii analizează, de asemenea, posibilitatea de a utiliza alcooltestul, teste cognitive, dispozitive care examinează dilatarea pupilelor și dispozitive care măsoară activitatea electrică din creier.

„Aș spune că suntem încă la câțiva ani distanță de a avea un dispozitiv implementat pe scară largă pe teren și permis din punct de vedere legal”, spune Li.