Criza apei calde pentru jumătate din locuitorii Bucureștiului: Termoenergetica a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani, dar reumplerea treptată a reţelei poate dura chiar şi 12 ore

Echipele Termoenergetica au finalizat, în 19 august, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de un metru şi o vechime de aproape 40 de ani, însă procesul complet pentru reumplerea treptată a reţelei, aşa încât să se evite o noi fisuri sau spărturi, poate dura chiar şi 12 ore. În aceste condiţii, o parte a bucureştenilor nu au încă apă caldă, transmite News.ro.

Termoenergetica a informat, miercuri, că echipele companiei au finalizat în data de 19 august 2025 lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm şi vechime de aproape 40 de ani.

Potrivit sursei citate, în prezent, reţeaua primară se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum şi de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situaţie aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea reţelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, explică sursa citată.

Conform aceleiaşi surse, această etapă poate dura „chiar şi 12 ore”.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi asigurăm populaţia că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiţii de siguranţă, cât mai rapid”, mai precizează Termoenergetica.

Este a treia zi în care aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă, după ce duminică seară pe conducta magistrală cu diametrul de un metru s-a produs o avarie majoră, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. În aceste condiţii, mii de blocuri din sectoarele 2,3 şi 4 ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă.