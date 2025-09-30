Statele Unite expulzează 100 de iranieni după încheierea unui acord cu Teheranul (The New York Times)

Statele Unite expulzează circa 100 de iranieni în ţara lor de origine, a relatat marţi cotidianul The New York Times, citând doi oficiali iranieni de rang înalt implicaţi în negocieri şi un oficial american familiarizat cu acest caz, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Un zbor charter american a decolat luni din Louisiana şi urma să ajungă marţi în Iran, potrivit raportului.

Expulzarea, un exemplu neobişnuit de cooperare între cele două ţări, a avut loc după luni de discuţii, a precizat ziarul.

Casa Albă şi Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Preşedintele american Donald Trump vrea să expulzeze un număr record de persoane care trăiesc în SUA fără statut legal, argumentând că acest lucru este necesar din cauza numărului ridicat de treceri ilegale ale frontierei în timpul administraţiei predecesorului său democrat Joe Biden.

Administraţia Trump a încercat astfel să crească numărul de expulzări, creând noi căi pentru a trimite imigranţi în alte state decât în ţările lor de origine.

Identităţile iranienilor şi motivele pentru care au încercat să imigreze în SUA nu sunt clare, precizează ziarul, adăugând că unii dintre ei s-au oferit voluntar să plece după ce au stat luni de zile în centre de detenţie, însă alţii nu au dorit acest lucru.

Potrivit The New York Times, Ministerul iranian de Externe coordonează returnarea imigranţilor, cărora li s-a dat asigurări că vor fi în siguranţă şi că nu se vor confrunta cu probleme.

În februarie, SUA au expulzat în Panama 119 persoane din diferite ţări, inclusiv din Iran, ca parte a unui acord între cele două ţări.