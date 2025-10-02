G4Media.ro
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 / Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă

Termoenergetica anunţă, joi seară, lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără agent termic, iar termenul de remediere estimat pentru sâmbătă, transmite News.ro.

”Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă, joi, că execută lucrări de remediere a unei avarii la reţeaua primară DN 600, pe Magistrala II Sud, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2 al Capitalei. Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice (400 de blocuri şi Spitalul Fundeni)”, a transmis, joi, compania, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul zilei de sâmbătă, 04 octombrie 2025.

”Au fost deja începute în regim de urgenţă manevrele tehnice de închidere, de golire, precum şi cele de aerisire şi urmează să fie realizate sudurile pentru reparaţia avariei. Reţeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având peste 55 de ani de utilizare. Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată”, se mai arată în comunicatul citat.

Compania reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.

Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Tags:
