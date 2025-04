Spitalul de Urgență din Buzău caută medici pe Facebook: „Bonus vibe de echipă superock” / Se oferă 1.500 lei bonus la 4 gărzi pe lună, decont transport, cazare decontată pe 5 ani / Director: Să încerce să ne viziteze o dată şi nu vor regreta

Dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului de Urgenţă Buzău a creat un anunţ original pe Facebook pentru a atrage medici rezidenţi şi medici tineri la unitatea sanitară, folosind un limbaj adaptat generaţiei tinere. Adresare directă, exprimare clară cu un mesaj scurt care surprinde esenţialul. Nu au lipsit emoticoanele adaptate contextului şi mai multe cuvinte cu hashtag, transmite News.ro.

În anunţ, medicul spune că este nevoie de specialişti pentru UPU, pediatrie (inclusiv UPU), ginecologie, neurologie, cardiologie, infecţioase, radiologie şi ORL şi încearcă să-i motiveze cât mai mult pe medici cu oferta salarială atrăgătoare şi decontări pentru drum, pentru cei care vin din afara judeţului şi pentru chirie, pentru cei care vor să se stabilească aici. În plus, există în ofertă şi două salarii minime pe lună în plus faţă de salariu cuvenit, timp de 6 luni, pentru medicii care se angajează pe post la Spitalul Judeţean.



Cum explică medicul Ştefania Szabo modul în care a gândit anunţul



„Am gândit totul prin prisma faptului că marea majoritate a medicilor care sunt acum tineri specialişti, toţi folosesc social media, Instagram, Facebook şi Tik Tok. Pe acestea nu prinde ceva care este foarte formal, şi atunci trebuie cumva să vorbim pe limbajul lor.



M-am gândit să nu mai folosesc toată denumirea specialităţilor, să folosesc acele emoticoane speciale care sunt drăguţe, haioase şi prind vizual, să-i fac să înţeleagă că aici chiar este o echipă tânără, marea majoritate a medicilor suntem tineri şi atunci acesta este limbajul nostru acum.



Pentru medicii care vin din extern şi efectuează 4 gărzi în unitatea sanitară, primesc, pe lângă salariul care este conform grilei de salarizare, un stimulent de 1500 de lei pe lună. Pentru medicii care se angajează pe post la spitalul judeţean Buzău, primesc timp de şase luni două salarii minime brute pe economie plus decont de cazare în valoare de 1500 de lei, 5 ani de zile. Pe lângă salariul efectiv şi aceste două salarii minime pe economie. Este ca un bonus pentru faptul că aleg să lucreze în provincie”, a spus Dr. Szabo.



Este nevoie de 4-5 specialişti pe sectoarele deficitare, spune Dr. Szabo, fiind vorba despre cardiologie, oncologie, upu, pediatrie dar şi alte specialităţi, aşa cum se arată în anunţ. Liniile de gardă sunt acoperite în momentul de faţă cu medici veniţi din alte părţi şi cu rezidenţi în ultimul an sau de la anul 3 în sus, aflaţi sub îndrumarea medicului specialist sau primar.



„Necesarul ar fi urgent pe cardiologie, radiologie, oncologie, upu, pediatrie şi pediatrie UPU. Ar fi nevoie undeva la 4-5 specialişti pe fiecare specialitate.



Reuşim să acoperim cât de cât liniile de gardă în momentul de faţă, mai ales cu externi, cu rezidenţi ultimul an sau de la anul 3 în sus, au voie să facă gărzi pătite în unităţile sanitare, şi pe secţii noi avem medici care să preia cazurile, pe care rezidenţii le internează, tot timpul ei sunt sub parafa medicului specialist sau primar.



Este foarte dificil că nu avem în fiecare zi gardă de cardiologie sau de neurologie, avem destul de puţini medici specialişti deşi faţă de judeţele învecinate noi avem un număr de 6 medici specialişti pe upu, pe lângă medicii de familie cu competenţe de urgenţă, însă am avea nevoie de mai mulţi specialişti şi în UPU tocmai pentru a creşte numărul de specialişti şi a scădea timpul de aşteptare al pacienţilor”, a explicat medicul.



Unitatea de Primiri Urgenţe, foarte solicitată la Buzău. Este nevoie de mai mulţi medici în acest sector, spune Dr. Szabo, dar şi pe secţia de obstetrică- ginecologie, cu atât mai mult cu cât la sfârşitul anului 5 medici ginecologi se vor pensiona. Cei care vor veni să lucreze la Buzău îşi vor desfăşura activitatea într-o maternitate nou construită, dotată la standarde moderne.



„Prezentări cam pe 24 de ore la adulţi sunt undeva la 200 şi la pediatrie sunt undeva la 60. La pediatrie există gardă de pediatrie pe secţia de pediatrie, care este gardă normală, începe la 14 şi se termină la ora 8 dimineaţa, iar pe UPU pediatrie avem gardă de 12 ore care începe de la 8 seara şi se termină la 8 dimineaţa.



Sincer, după acest anunţ au sunat din Bucureşti, din Galaţi şi din Braşov. Şi ar mai fi obstetrică- ginecologie, unde la sfârşitul anului 5 medici se vor pensiona şi atunci vom rămâne cu un deficit de 5 medici. Este foarte accesată specialitatea şi este cea mai nouă maternitate construită la nivelul ţării şi cea mai bine utilată. Sunt saloane cu două paturi, aparatura este de ultimă generaţie, se poate opera laparoscopic, există patru ecografe, nu lipseşte absolut nimic acolo, nici pe Secţia de neonatologie nu lipseşte nimic.



S-au făcut renovări şi pe alte secţii, şi pe neurologie, şi pe ATI, tot spitalul judeţean a beneficiat anul trecut de un proiect în care au fost montate rampe de oxigen, nu există secţie fără oxigen, sunt rampe noi, la noi să spunem că s-ar întâmpla să avem o pană de curent sau ceva acestea sunt legate special şi nu se vor opri”, a precizat medicul.



Accesul spre Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va fi curând unul facil, spune Dr. Szabo. În plus, pentru cei care vin din afara judeţului, transportul va fi decontat. Partenerul de viaţă al medicului care va alege să lucreze la Buzău va beneficia de sprijin în găsirea unui loc de muncă în judeţ, mai spune Dr. Szabo.



“Şi cu această autostradă, chiar dacă este jumătate construită, sperăm ca în luna mai să fie şi dat drumul şi celeilalte bucăţi, se face undeva la o oră şi 20 de minute, nu este departe. Noi decontăm şi transportul pentru cei care vin din extern.



Dacă medicii aleg să vină aici, sunt ajutate şi familiile care vin cu ei, se găsesc variante şi pentru ei, de exemplu ne implicăm activ, să spunem că soţia lucrează la noi la maternitate, soţul ar avea nevoie în altă parte de un loc de muncă, ne străduim să îi oferin şi lui posibilitatea să se angajeze la nivelul judeţului.



Ce înseamnă hashtag-ul #HaicăeBuzău, trecut în anunţ



„Înseamnă că Buzăul este într-o continuă dezvoltare, credeţi-mă, eu sunt venită din Bucureşti, am fost profund impresionată în momentul în care am venit în judeţul Buzău din Spitalul Floreasca şi am descoperit faptul că aici nu am lipsă de medicaţie pe niciun medicament, nu avem lipsă pe materiale, pe aparatură.



Cât de curând se va deschide şi Centrul de îngrijiri paliative de la Pârscov, se va face şi un nou bloc operator. Este la 50 de kilometri de municipiul Buzău. Vor fi 200 de locuri, clădirea există, va intra în renovare şi va trebui să renovăm saloanele astfel încât să ne încadrăm în legislaţia actuală. La nivelul judeţului Buzău există un deficit de centre de îngrijiri paliative, avem doar în Râmnicu Sărat şi la Smeeni şi există un număr limitat, pacienţii stau pe lista de aşteptare.



Mesaj pentru tinerii specialişti: „Să încerce să ne viziteze odată şi nu vor regreta”



Măcar să încerce să ne viziteze o dată şi nu vor regreta. Din momentul în care vor veni şi vor vedea ce putem oferi noi, eu sunt sigură că se vor gândi de două ori înainte să plece de la Buzău şi vor accepta unii dintre ei să vină la noi”, a declarat pentru News.ro Dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.