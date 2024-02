Spania și Irlanda cer UE să verifice dacă Israelul respectă drepturile omului în Gaza

Spania și Irlanda au cerut Bruxelles-ului să examineze „de urgență” dacă Israelul își respectă obligațiile în materie de drepturile omului în campania militară fulminantă din Gaza, a declarat miercuri premierul spaniol, citat de AFP.

„Având în vedere situația critică de la Rafah, Irlanda și Spania tocmai au cerut Comisiei Europene să examineze de urgență dacă Israelul își respectă obligațiile de respectare a drepturilor omului în Gaza”, a scris Pedro Sanchez pe X, fostul Twitter.

Premierul spaniol a adăugat că “angajamentul UE față de drepturile omului și demnitate nu poate avea excepții.

Acesta a cerut de asemenea o încetare imediată a focului în războiul dintre Israel și Hamas:

“Reamintim, de asemenea, oroarea de la 7 octombrie și solicităm eliberarea tuturor ostaticilor și o încetare imediată a focului care să faciliteze accesul ajutoarelor umanitare de care este nevoie urgentă”.

The EU’s commitment to human rights and dignity can have no exceptions.

Given the critical situation in Rafah, Ireland and Spain have just requested the @EU_Commission to urgently review whether Israel is complying with its obligations to respect human rights in Gaza.

We also…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 14, 2024