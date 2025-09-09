Spania le interzice miniştrilor israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvirşi Bezalel Smotrich să intre pe teritoriul său

Guvernul de la Madrid a anunţat marţi interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei a ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, şi a ministrului de finanţe, Bezalel Smotrich, după ce luni Israelul a restricţionat accesul pe teritoriul său pentru doi miniştri spanioli, informează agențiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Este o listă deschisă”, a precizat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, care a făcut anunţul. El nu a exclus adăugarea altor persoane care, potrivit Madridului, împiedică pacea şi a aminitit că pe această listă se află deja „13 colonişti violenţi”.

Această măsură face parte din pachetul de nouă iniţiative anunţat luni de premierul spaniol, Pedro Sanchez, ce vizează Israelul pentru „genocidul” pe care îl comite în Fâşia Gaza şi interzice accesul în Spania tuturor celor care participă direct la „genocid”, încălcarea drepturilor omului şi crime de război în Fâşia Gaza.

Anunţul acestui pachet a stârnit furia Israelului, care a denunţat luni o „campanie anti-israeliană şi antisemită” din partea Madridului şi a interzis intrarea pe teritoriul său pentru două membre ale guvernului spaniol, vicepremiera Yolanda Diaz şi ministrul pentru copii şi tineret, Sira Rego.

Luni, premierul Pedro Sanchez a anunţat în special implementarea unui embargo asupra vânzărilor de arme către Israel, interzicerea pătrunderii în spaţiul aerian spaniol a avioanelor ce transportă echipamente de apărare pentru Israel şi interzicerea acostării în porturile spaniole pentru navele care transportă combustibil pentru armata israeliană. Liderul socialist spaniol a declarat, de asemenea, că intrarea pe teritoriul spaniol va fi interzisă mai multor persoane care participă „direct la genocid”.

Guvernul spaniol este una din cele mai critice voci din Europa faţă de războiul purtat de Israel în Fâşia Gaza, ceea ce duce adesea la tensiuni în relaţia cu cu Israelul, care nu mai are ambasador la Madrid din mai 2024, de când executivul premierului Sanchez a recunoscut statul Palestina.

Olanda şi Slovenia au interzis deja accesul pe teritoriul lor pentru Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, miniştri cheie ai coaliţiei guvernului israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu.

Cei doi miniştri israelieni au fost, de asemenea, sancţionaţi de Australia, Canada, Regatul Unit, Noua Zeelandă şi Norvegia.