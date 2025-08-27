Sorin Grindeanu: Nu poate să vină nimeni să-mi spună că ştia din 2021 că are un proiect în PNRR, dar până săptămâna trecută nu a reuşit nici măcar să semneze contractul

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu poate să vină nimeni să spună, fie din administraţia locală, fie din administraţia centrală, că ştia din 2021 că are un proiect în PNRR, dar nu a reuşit să semneze contractul. El a explicat că proiectele care nu au început trebuie să fie scoase din PNRR, transmite News.ro.

Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, câte proiecte vor fi suspendate cel puţin până la sfârşitul acestui an.

”Pe PNRR a existat o ordonanţă, s-a dat o ordonanţă săptămâna trecută care clarifică anumite lucruri. Necesară ordonanţă. Nu poate să vină nimeni, că e administraţie locală sau că e administraţie centrală, să-mi spună că ştia din 2021 că au un proiect în PNRR, şi până săptămâna trecută când s-a dat ordonanţa ei n-au reuşit nici măcar să semneze contractul. Şi atunci s-a făcut această reglementare. Cei care nu au proiectele, care nu au semnate contractele, nu au început, mai ales că trebuie să termine până vara anului viitor, trebuie să fie scoase. Toată lumea a fost de acord cu acest lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai afirmat că în acest an şi anul viitor presiunea pe buget va fi foarte mare deoarece trebuie finanţate proiectele europene.

”Presiunea pe bugetul de stat va fi anul acesta şi anul viitor, pe cofinanţarea proiectelor europene, poate cea mai mare din istorie. De ce? Pentru că am început să învăţăm să atragem banii din programele operaţionale obişnuite şi statul şi acolo trebuie să vină cu cofinanţare şi, în plus, ai cofinanţare şi pe PNRR”, a explicat liderul PSD.

El a arătat că fiecare proiect trebuie analizat pentru a se vedea dacă se finalizează până la mijlocul anului viitor.

”E necesar să se ia proiect cu proiect să vedem care dintre ele se finalizează până la jumătatea anului viitor. Autorităţile locale au semnat proiecte pe proprie răspundere că vor fi finalizate. Şi atunci aici va apărea şi apare şi trebuie să apară într-o săptămână acel memorandum conform ordonanţei vis-a-vis de prioritizare. Nu trebuie să înţeleagă nimeni altceva decât următorul lucru: pe măsură ce se creează spaţiu fiscal prin eliminarea unor proiecte care nu pot fi terminate până la jumătatea anului viitor (…) pot să intre alte proiecte. Pentru că dacă nu poţi să-l termini un proiect finanţat din PNRR până la jumătatea anului viitor, până în august, bugetul de stat trebuie să dea toţi banii. Şi asta ar fi o prostie din partea României”, a declarat Sorin Grindeanu.