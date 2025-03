Sorin Grindeanu consideră „rezonabilă” solicitarea lui Cătălin Predoiu de a discuta în coaliţie despre excluderea lui Victor Ponta din PSD dacă acesta candidează la prezidențiale / „Poate se mai trezeşte cineva şi la PNL că vrea să candideze, nu ştiu”

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu consideră ”rezonabilă” poziţia preşedintelui interimar al PNL, Cătălin Predoiu, privind posibilitatea excluderii lui Victor Ponta din PSD dacă acesta îşi depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al României. El aminteşte că PSD a decis şi a votat deja că sprijină candidatura lui Crin Antonescu. ”Cine vrea să candideze, nu poţi să opreşti pe nimeni să candideze, că e o ţară liberă, dar nu din interiorul PSD sau al PNL. Poate se mai trezeşte cineva şi la PNL că vrea să candideze, nu ştiu”, afirmă Grindeanu, citat de News.ro.

”Să ştiţi că e o poziţie rezonabilă pe care o are Cătălin Predoiu. Nu poţi să fii candidatul unui partid care are pe altcineva candidat. Noi am stabilit: avem un candidat comun, pe Crin Antonescu, am făcut congres, l-am desemnat, a fost votat şi la PSD, şi la PNL, şi la UDMR. Cine vrea să candideze, nu poţi să opreşti pe nimeni să candideze, că o ţară liberă, dar nu din interiorul PSD sau al PNL. Poate se mai trezeşte cineva şi la PNL că vrea să candideze, nu ştiu”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi, răspunzând unei întrebări într-o conferinţă de presă la Constanţa.

întrebat despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan pentru funcţia supremă în stat, pe care Bolojan o ocupă interimar în această perioadă, Grindeanu a răspuns: ”PSD, PNL, UDMR au desemnat, prin congrese, la fiecare formaţiune în parte, candidat unic: Crin Antonescu. Restul sunt scenarii care nu prea au legătură cu realitatea”.

”Candidatura cuiva, inclusiv a lui Victor Ponta, din partea unui partid component al acestei coaliţii, nu poate să fie, nu poate să existe. De aceea, ceea ce a cerut Cătălin e mai mult decât rezonabil”, a adăugat liderul social-democrat.

El a admis că voturile simpatizanţilor formaţiunilor care compun coaliţia de guvernare nu pot fi garantate, pentru că ele nu pot fi urmărite în cabina de vot.

”Toate aceste lucruri nu pot fi urmărite. Că nu intri în cabina de vot cu cineva. Dar nici nu poţi să accepţi compromisuri de acest tip. Eu am văzut că a luat o decizie personală Victor Ponta. N-am avut coaliţie încă. Probabil că o să avem săptămâna aceasta, dar mi se pare mai mult decât rezonabil ceea ce spuneţi că a cerut Cătălin Predoiu”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a afirmat, luni, că a primit mandat din partea liberalilor pentru a pune în discuţie, în coaliţie, o eventuală excludere a lui Victor Ponta din PSD, întrucât acesta nu susţine candidatul comun la alegerile prezidenţiale. ”Am încredere în preşedintele PSD şi în conducerea PSD că vor rezolva această problemă aşa cum trebuie”, a adăugat Predoiu.