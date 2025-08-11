Congresul PSD va fi organizat în toamna acestui an, anunță Grindeanu / Despre candidatura lui Corlățean: Un camarad vechi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Congresul pentru alegerea președintelui PSD va fi organizat în toamna acestui an, a declarat luni liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

PSD trebuie să “iasă întărit din această competiție internă care va avea loc în această toamnă”, a spus Grindeanu, întrebat cum comentează anunțul lui Titus Corlățean privind intrarea în cursa pentru șefia partidului.

“Titus e un camarad vechi. În urmă cu 20 de ani l-am susținut să fie secretar general al PSD (…) E un coleg pe care-l respect și e foare bine că există concurență în PSD”, a continuat el.

Grindeanu a mai spus că își dorește ca “în această perioadă pre-Congres discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului”.