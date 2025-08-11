G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Congresul PSD va fi organizat în toamna acestui an, anunță Grindeanu /…

Congresul PSD va fi organizat în toamna acestui an, anunță Grindeanu / Despre candidatura lui Corlățean: Un camarad vechi

Articole11 Aug 1 comentariu

Congresul pentru alegerea președintelui PSD va fi organizat în toamna acestui an, a declarat luni liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

PSD trebuie să “iasă întărit din această competiție internă care va avea loc în această toamnă”, a spus Grindeanu, întrebat cum comentează anunțul lui Titus Corlățean privind intrarea în cursa pentru șefia partidului.

“Titus e un camarad vechi. În urmă cu 20 de ani l-am susținut să fie secretar general al PSD (…) E un coleg pe care-l respect și e foare bine că există concurență în PSD”, a continuat el.

Grindeanu a mai spus că își dorește ca “în această perioadă pre-Congres discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al PSD convocat pentru că USR a refuzat să participe la ceremoniile dedicate fostului președinte

Articole11 Aug • 327 vizualizări
0 comentarii

Grindeanu: PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de guvernare de adoptarea unui “pachet pentru eliminarea privilegiilor” – eliminarea pensiilor speciale, reducerea de agenții

Articole11 Aug • 4.865 vizualizări
10 comentarii

Titus Corlățean anunță oficial că vrea șefia PSD / Îi atacă pe Ciolacu și Grindeanu: Partidul a ajuns o lume amorfă, decizii iau doar conducătorii. Cum facem în această guvernare ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi

Articole10 Aug • 17.973 vizualizări
29 comentarii

1 comentariu

  1. Un tovarăș de nadejde!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.