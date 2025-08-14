Simion, comentariu despre întâlnirea premierului Bolojan cu primarii: „Comisia mi-a spus, tandru, Ilie, dacă vrei să vă lăsăm în continuare să vă jucați cu miliardele, trebuie să ne facem că facem ordine”

Liderul extremist AUR, George Simion, șir de ironii la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta s-a întâlnit cu primarii, anunțându-i că e obligat să stopeze finanțarea proiectelor din PNRR, unde precedentele guverne au acceptat o supracontractare de 20 de miliarde de euro. Fără să indice un contract/proiect pentru Bihor, Simion afirmă că Bolojan era și el președinte de Consiliu Județean, când s-a agreat supracontractarea unor proiecte pentru mai multe municipii și județe din țară.

Extremistul Simion mai acuză Comisia Europeană că ar fi știut tot timpul de supracontractarea din PNRR, „dar ne-a lăsat să o facem, ba chiar ne-a încurajat să mințim electoratul”.

Comentariul postat de liderul extremist AUR:

„Adevăratul mesaj de la Bolojan către primari: Dragă Lia Olguța Vasilescu (PSD- președinte AMR) , dragă Emil Boc (PNL- președinte executiv AMR), dragi prim-vicepreședinți AMR (Ionuț Pucheanu și Ciprian Ciucu), dragi vicepreședinți AMR (inclusiv Florin Birta- urmașul meu de la Oradea). Din respect pentru mandatele doamnei von der Leyen și ale domnilor Macron și Dan, fac următoarele precizări:

Împreună cu foștii noștri președinți de partide Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Hunor Kelemen am decis, în 2022 și 2023, să semnăm contracte în PNRR cu 20 de miliarde de euro mai scumpe decât banii pe care îi aveam. Adică am semnat de două ori mai multe contracte decât aveam dreptul. Inclusiv eu, în calitate de președinte de Consiliu Județean. Noi, liderii partidelor din coaliție , am semnat aceste contracte cu oamenii noștri, pe care noi i-am numit secretari de stat, directori și miniștri. În baza acestor contracte am câștigat , împreună, majoritatea după alegerile locale (comasate) din 9 iunie 2024 și după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Prezența mea în fotoliul de Prim-Ministru se datorează, în primul rând, „supracontractării” cu 20 de miliarde de euro a proiectelor din PNRR, apoi proiectelor din programul Anghel Saligny, din transporturi , sănătate și de la CNI. Ca să fiu sincer, probabil că și prețurile pe care le-am acceptat în aceste contracte sunt ușor umflate, uneori chiar duble dar trebuie să înțelegeți și voi că avem de plătit înapoi donațiile misterioase făcute unui candidat sau altuia. Așa că azi am decis ca voi să fiți sacrificați: pentru a rămâne eu prim-ministru, aceste proiecte trebuie oprite și triate de către guvernul din care fac parte majoritatea miniștrilor care au semnat aceste contracte.

Când am decis, împreună, sub cârmuirea înțeleaptă a lui Vasilică Cîțu să luăm ca împrumut toată suma (15 miliarde de euro) pe care o puteam împrumuta prin PNRR știam foarte bine că este un împrumut, pe care va trebui să-l adăugăm la datoria publică și pe care trebuia să-l returnăm. Dar și Comisa Europeană știa și ne-a aprobat acele împrumuturi. Acum se pare că nu mai putem plăti înapoi acele credite și trebuie să renunțăm la ele. Așa că renunțăm și la proiectele care trebuiau realizate cu creditele respective.

Pe programul „Valul renovării” am avut 21 de miliarde de lei, dar am semnat contracte pentru 32 de miliarde de lei pentru renovarea integrală sau doar energetică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice. Inclusiv eu și echipa mea am semnat astfel de contracte la Oradea și în Bihor. Firmele noastre de partid își frecau mâinile de fericire, dar se pare că, noi toți împreună cu constructorii noștri de la partide nu putem învinge aritmetica: 32 de miliarde înseamnă mai mult decât 21 de miliarde de lei.

În hărnicia noastră, de origine stahanovistă, colegii noștri miniștrii de ieri care sunt și miniștrii de azi, au semnat contracte de finanțare acum 3 ani, pe care nu le-au transformat în contracte de lucrări nici azi. Suma nu e mare, doar vreo 5 miliarde de lei. De exemplu, oare domnul primar Boc, președinte executiv al AMR, încă își închipuie că poate face metrou la Cluj într-un an?

Oricum dracul n-o fi chiar atât de negru: contractele pentru care am reușit să depășim cota de 30% din lucrări vor fi continuate cu banii fraierilor de contribuabili români, lăsându-i doamnei Ursula mâna liberă pentru cheltuielile megalomane ale dânsei pentru domeniul militar.

Contractele care sunt terminate doar în proporție mai mică de 30% vor fi analizate de către guvern, guvernul fiind mult mai înțelept și mai priceput ca voi. În funcție de modul cum vă veți purta cu șefii voștri de la partid, ele vor fi continuate sau nu. În caz că vor fi continuate, banii se vor lua de la bugetul de pensii, din dublarea impozitelor pe proprietate, din creșterea accelerată a accizelor, din impozitarea dividendelor și din creșterea TVA. Ne mai gândim și la alte surse moderne de finanțare precum fumăritul oieritul, etc.

Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vom mai avea bani pentru cinci vicepremieri, pentru cabinete separate ale vicepremierului Predoiu și ale ministrului Predoiu și nici nu vom avea bani să îi donăm către armata lui Volodimir sau să finanțăm campania electorală a partidului Maiei Sandu.

Va fi o mare ușurare să nu mai fiu premierul vostru, când nu voi mai fi dar, deocamdată mi s-a dat acest rol și trebuie să îndeplinesc tot ce mi se spune de la sediile PSD, PNL, UDMR; USR și de către veșnic prezentul la bucate Varujan Pambuccian. Deocamdată rămân să lucrez în interesele partidelor noastre și al doamnei Ursula von der Leyen și al domnului Macron – inspiratorul politicilor noastre.”

Reamintim, premierul Bolojan le-a transmis joi primarilor de municipii un mesaj prin care le-a explicat de ce e obligat să stopeze finanțarea proiectelor din PNRR, unde precedentele guverne au acceptat o supracontractare de 20 de miliarde de euro. ”Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru proiectele începute”, le-a transmis Bolojan primarilor nemulțumiți că unele proiecte trebuie stopate, potrivit surselor G4Media.

”Având în vedere situația dificilă in care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, le-a mai spus Bolojan primarilor.

El a explicat în mesaj că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. ”Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro”, le-a spus Bolojan primarilor. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare, a mai spus premierul. Citește mai mult AICI