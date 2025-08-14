G4Media.ro
Sorin Grindeanu, întâlnire cu diplomatul-șef al SUA la București: Suntem interesați, în…

Sorin Grindeanu si Michael Dickinson
Foto: PSD

Sorin Grindeanu, întâlnire cu diplomatul-șef al SUA la București: Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România

Articole14 Aug

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, cu care a discutat pe teme de interes strategic pentru România, potrivit unui comunicat.

Consolidarea prezenței militare americane în România a fost principala temă enunțată de Grindeanu.

”Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin”, a spus șeful PSD.

Cei doi oficiali au discutat și despre industria de apărare. ”Dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria de apărare europeană”, a spus Grindeanu.

”Pentru România un subiect important în plan bilateral îl reprezintă și Programul Visa Waiver. Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar însemna inclusiv o confirmare a creșterii relevanței României în noua configurație geostrategică”, a mai spus șeful PSD.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

