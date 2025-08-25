Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian debutează la US Open 2025 – Programul meciurilor

Organizatorii de la US Open 2025 au anunțat programul zilei de marți, 26 august, una în care Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor evolua în runda inaugurală a ultimului Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

Campioană recent la Cleveland, Sorana Cîrstea va da peste Solana Sierra (Argentina – locul 74 WTA). Meciul va fi al treilea de pe terenul 6 al complexului de la Flushing Meadows.

Reamintim că Sorana a înregistrat luni un salt important de 41 de locuri în ierarhia mondială, ea aflându-se acum pe locul 71 în lume.

De asemenea, tot marți va apărea pe teren și Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, jucătoarea din România cu cel mai bun clasament mondial.

Jaqueline va avea o misiune dificilă contra americancei Danielle Collins, locul 61 mondial. Va fi partida a doua de pe terenul 17.

Ziua de tenis de la US Open începe la ora locală 11:00 (ora 18:00 la București).

US Open 2025, ultimul Grand Slam al anului din tenisul de câmp, are loc în perioada 24 august – 7 septembrie, în complexul de la Flushing Meadows. Campionii en-titre sunt Jannik Sinner și Aryna Sabalenka. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.