Sorana Cîrstea, urcare spectaculoasă în clasamentul WTA după ce a devenit campioană la Cleveland
Sorana Cîrstea se află la loc de cinste pe site-ul WTA, jucătoarea de tenis din România găsindu-se la categoria „cea mai înaltă” urcare din ierarhia mondială. Campioană la WTA Cleveland, Sorana a făcut un salt de 41 de locuri.
Campioană la WTA Cleveland în weekend fără set pierdut, Sorana a urcat nu mai puțin de 41 de locuri în clasamentul mondial, ea aflându-se în prezent pe poziția 71.
Cu 928 de puncte adunate, Cîrstea a făcut un salt important în ierarhia WTA.
Jaqueline Cristian este și în această săptămână jucătoarea din România cu cea mai bună clasare: locul 50.
Din TOP 100 WTA mai fac parte Gabriela Ruse (locul 70) și Irina Begu (locul 92).
La polul opus față de Sorana Cîrstea se găsește Ana Bogdan: a pierdut 64 de locuri și este la un pas de părăsirea TOP 300 mondial.
Jucătoare din România în clasamentul WTA
- 50 Jaqueline Cristian 1161 puncte
- 70 Gabriela Ruse 939 (-3 locuri)
- 71 Sorana Cîrstea 928 (+41 de locuri)
- 92 Irina Begu 819 (-2)
- 112 Anca Todoni 660 (+1)
- 200 Miriam Bulgaru 370 (+11)
- 239 Patricia Țig 298 (-24)
- 258 Irina Bara 277 (+3)
- 294 Gabriela Lee 238 (+1)
- 296 Ana Bogdan 237 (-64) etc.
Cum arată TOP 10 WTA
- 1 Aryna Sabalenka 11.225 puncte
- 2 Iga Swiatek 7.933
- 3 Coco Gauff 7.874
- 4 Jessica Pegula 4.903
- 5 Mirra Andreeva 4.733
- 6 Madison Keys 4.699
- 7 Qinwen Zheng 4.433
- 8 Jasmine Paolini 4.116
- 9 Amanda Anisimova 3.869
- 10 Elena Rybakina 3.663.
