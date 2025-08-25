G4Media.ro
Sorana Cîrstea, urcare spectaculoasă în clasamentul WTA după ce a devenit campioană la Cleveland

Sorana Cîrstea / Sursa foto: Facebook/ Sorana Cirstea

Sorana Cîrstea se află la loc de cinste pe site-ul WTA, jucătoarea de tenis din România găsindu-se la categoria „cea mai înaltă” urcare din ierarhia mondială. Campioană la WTA Cleveland, Sorana a făcut un salt de 41 de locuri.

Campioană la WTA Cleveland în weekend fără set pierdut, Sorana a urcat nu mai puțin de 41 de locuri în clasamentul mondial, ea aflându-se în prezent pe poziția 71.

Cu 928 de puncte adunate, Cîrstea a făcut un salt important în ierarhia WTA.

Jaqueline Cristian este și în această săptămână jucătoarea din România cu cea mai bună clasare: locul 50.

Din TOP 100 WTA mai fac parte Gabriela Ruse (locul 70) și Irina Begu (locul 92).

La polul opus față de Sorana Cîrstea se găsește Ana Bogdan: a pierdut 64 de locuri și este la un pas de părăsirea TOP 300 mondial.

Jucătoare din România în clasamentul WTA

  • 50 Jaqueline Cristian 1161 puncte
  • 70 Gabriela Ruse 939 (-3 locuri)
  • 71 Sorana Cîrstea 928 (+41 de locuri)
  • 92 Irina Begu 819 (-2)
  • 112 Anca Todoni 660 (+1)
  • 200 Miriam Bulgaru 370 (+11)
  • 239 Patricia Țig 298 (-24)
  • 258 Irina Bara 277 (+3)
  • 294 Gabriela Lee 238 (+1)
  • 296 Ana Bogdan 237 (-64) etc.

Cum arată TOP 10 WTA

  • 1 Aryna Sabalenka 11.225 puncte
  • 2 Iga Swiatek 7.933
  • 3 Coco Gauff 7.874
  • 4 Jessica Pegula 4.903
  • 5 Mirra Andreeva 4.733
  • 6 Madison Keys 4.699
  • 7 Qinwen Zheng 4.433
  • 8 Jasmine Paolini 4.116
  • 9 Amanda Anisimova 3.869
  • 10 Elena Rybakina 3.663.

