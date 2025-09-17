Sondaj INSCOP Research: Aproape trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat

Aproape trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, indică datele Barometrului realizt de INSCOP Research, procentul fiind uşor mai mic decât în urmă cu 10 ani, transmite News.ro.

74.2% dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat (faţă de 79.4% în iulie 2015), în timp ce 20.7% au o părere proastă (faţă de 15.1% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 5.1%.

Au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat: 76% dintre votanţii PSD, 94% dintre votanţii PNL, 87% dintre votanţii USR şi 68% dintre cei ai AUR, respectiv 76% dintre bărbaţi şi 72% dintre femei, 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 78% dintre cei peste 60 de ani. 60% dintre persoanele cu educaţie primară, 76% dintre cei cu educaţie medie, 87% dintre cei cu educaţie superioară, 74% din locuitorii din Bucureşti, 81% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 80% dintre cei din urbanul mic şi 68% din rural, respectiv 81% dintre angajaţii la stat şi 75% dintre cei care lucrează la privat sunt în favoarea introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat.

Au o părere proastă despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat: 21% dintre votanţii PSD, 4% dintre votanţii PNL, 9% dintre votanţii USR şi 28% dintre cei ai AUR, respectiv 20% dintre bărbaţi şi 21% dintre femei, 22% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 20% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 26% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 16% dintre cei peste 60 de ani. 33% dintre persoanele cu educaţie primară, 19% dintre cei cu educaţie medie, 10% dintre cei cu educaţie superioară, 23% din locuitorii din Bucureşti, 16% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 17% dintre cei din urbanul mic şi 25% din rural, respectiv 15% dintre angajaţii la stat şi 21% dintre cei care lucrează la privat au o părere proastă despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat.

„Sprijinul populaţiei pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic şi consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât şi în urmă cu zece ani. Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populaţie dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populaţiei cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanţii tuturor partidelor declară în proporţii foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporţii foarte ridicate în cazul votanţilor PNL şi USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepţii pot contribui la consolidarea pregătirii şi rezilienţei populaţiei în raport cu ameninţările de securitate concrete”, explică Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, prin interviuri telefonice. Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1103 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.