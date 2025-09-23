Sondaj INSCOP: 72,8% dintre români consideră ca ţara ajută suficient Republica Moldova în parcursul său de integrare în UE, faţă de 56,3% în iulie 2015

Peste 70% dintre români consideră că ţara noastră face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană, relevă un sondaj INSCOP Research.

Potrivit cercetării, 72,8% dintre români consideră că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană (faţă de 56,3% în iulie 2015), în timp ce 16,5% sunt de părere contrarie (faţă de 29,6% în iulie 2015), iar 10,7% nu ştiu sau nu răspund, transmite Agerpres.

Cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană 69% dintre votanţii PSD, 85% dintre votanţii PNL, 79% dintre votanţii USR şi 72% dintre cei ai AUR, respectiv 76% dintre bărbaţi şi 70% dintre femei, 63% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 75% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 69% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 79% dintre cei peste 60 de ani. Aceeaşi părere o au 62% dintre persoanele cu educaţie primară, 78% dintre cei cu educaţie medie, 73% dintre cei cu educaţie superioară, 76% din locuitorii din Bucureşti, 75% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori, 78% dintre cei din urbanul mic şi 68% din rural, respectiv 73% dintre angajaţii la stat şi 77% dintre cei care lucrează la privat.

Consideră că România nu face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană: 12% dintre votanţii PSD, 9% dintre votanţii PNL, 12% dintre votanţii USR şi 22% dintre cei ai AUR, respectiv 17% dintre bărbaţi şi 16% dintre femei, 28% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 13% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 18% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 12% dintre cei peste 60 de ani, 27% dintre persoanele cu educaţie primară, 13% dintre cei cu educaţie medie, 11% dintre cei cu educaţie superioară, 10% din locuitorii din Bucureşti, 14% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori, 15% dintre cei din urbanul mic şi 20% din rural, respectiv 19% dintre angajaţii la stat şi 14% dintre cei care lucrează la privat.

Sondajul mai arată că 40,4% dintre respondenţi consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României şi al altor state europene (faţă de 46% în iulie 2015), 50,9% cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării (faţă de 40,5% în iulie 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 8.7%.

Consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de ajutorul României şi al altor state europene 48% dintre votanţii PSD, 41% dintre votanţii PNL, 38% dintre votanţii USR şi 46% dintre cei ai AUR, respectiv 40% dintre bărbaţi şi 41% dintre femei, 50% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 39% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 42% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 36% dintre cei peste 60 de ani, 49% dintre persoanele cu educaţie primară, 40% dintre cei cu educaţie medie, 31% dintre cei cu educaţie superioară, 35% din locuitorii din Bucureşti, 45% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori, 38% dintre cei din urbanul mic şi 40% din rural, respectiv 40% dintre angajaţii la stat şi 44% dintre cei care lucrează la privat.

Cred că integrarea europeană a Chişinăului depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi politicienilor din Republica Moldova de a merge pe drumul integrării 43% dintre votanţii PSD, 56% dintre votanţii PNL, 59% dintre votanţii USR şi 47% dintre cei ai AUR, respectiv 53% dintre bărbaţi şi 49% dintre femei, 45% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 53% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 47% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 56% dintre cei peste 60 de ani, 35% dintre persoanele cu educaţie primară, 54% dintre cei cu educaţie medie, 64% dintre cei cu educaţie superioară, 55% din locuitorii din Bucureşti, 48% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori, 56% dintre cei din urbanul mic şi 49% din rural, respectiv 55% dintre angajaţii la stat şi 50% dintre cei care lucrează la privat.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP arată o creştere semnificativă, în ultimii 10 ani, a procentului celor care cred că România face suficiente lucruri pentru a ajuta Republica Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Este o percepţie care reflectă îmbunătăţirea semnificativă a relaţiei bilaterale în ultimul deceniu, pe fondului sprijinului consistent al României pentru proiectul european al Republicii Moldova. Pe de altă parte, creşte semnificativ şi ponderea celor care cred că integrarea europeană a Republicii Moldova depinde mai mult de voinţa cetăţenilor şi a politicienilor din Basarabia de a merge pe drumul integrării, decât de ajutorul României sau al altor state europene”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 1 – 9 septembrie prin interviu cu chestionar, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul strategic Thinking Group.