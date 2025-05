Snookerul intră în noua eră: Cum schimbă China regulile jocului

Zhao Xintong a scris istorie la Crucible și a devenit primul chinez campion mondial. Audiențele record înregistrate în China vor să fie folosite de șefii snookerului pentru a forța realizarea marelui vis: introducerea snookerului pe lista sporturilor olimpice.

Jason Ferguson, președintele WPBSA (Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker), își intensifică eforturile pentru a introduce snookerul pe lista sporturilor olimpice.

Ținta realistă este ediția din 2032, una care va fi găzduită de Australia, la Brisbane.

Snookerul global intră într-o nouă eră odată cu victoria istorică a lui Zhao Xintong, care a devenit primul asiatic ce câștigă Campionatul Mondial de Snooker.

Victoriile cu Ronnie O’Sullivan (din semifinale) și Mark Williams (din finală) au fost unele strălucitoare, iar conducătorii snookerului vor să profite de valul de simpatie pe care-l adună în aceste momente Zhao.

Victoria sa a fost urmărită de o audiență globală record de 150 de milioane de telespectatori, dintre care o mare parte din China, țara natală a noului campion.

Snookerul devine un fenomen cultural în China, cu o popularitate comparabilă cu sporturi de mare tradiție precum fotbalul sau tenisul.

Aproape 10% din populația Chinei a urmărit finala lui Zhao Xintong cu Mark Williams, o cifră care vine să depășească chiar și audiențele unor evenimente de top, cum ar fi finala de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

În lumina noilor evenimente, China devine un centrul vital pentru viitorul snookerului, această țară investind sume uriașe în acest sport: deține infrastructură de ultimă generație și organizează turnee importante care oferă premii generoase.

Jason Ferguson, președintele WPBSA, spune că în acest moment China poate juca un rol crucial în obținerea sprijinului CIO (Comitetul Internațional Olimpic) pentru ca snookerul să intre pe lista sporturilor olimpice.

„Acum este momentul snookerului”, spune Ferguson, citat de express.co.uk, după ce a văzut audiența uriașă făcută de finala de la Crucible dintre Xintong și Williams.

🚨 🚨 #BreakingNews Zhao world title can aid snooker’s Olympic 2032 bid’ https://t.co/M5hvRG2cCe

Zhao Xintong’s World Championship triumph can help snooker’s bid to enter the Olympic Games, says the sport’s chair Jason Ferguson.#TrendingNews #BigBreaking

— Instant News ™ (@InstaBharat) May 7, 2025