Siria şi Israelul, aflate tehnic în stare de război, vor încheia mai multe acorduri militare și de securitate până la sfârşitul anului

Siria şi Israelul, aflate tehnic în stare de război, vor încheia „mai multe” acorduri de securitate până la sfârşitul anului, a declarat joi pentru AFP o sursă din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Există progrese în negocierile cu Israelul. Vor exista mai multe acorduri până la sfârşitul anului, în primul rând acorduri militare şi de securitate”, a spus sursa, care a solicitat anonimatul.

De când o coaliţie islamistă a preluat puterea în decembrie, cele două ţări au iniţiat un dialog, iar preşedintele interimar Ahmad al-Shareh a declarat săptămâna trecută că negocierile au avut ca scop să se ajungă la un acord de securitate.

Sursa a spus că cele două ţări doresc mai întâi să ajungă la „un acord care să pună capăt acţiunilor militare din Siria”.

De la căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, Israelul a efectuat sute de atacuri împotriva poziţiilor militare din Siria.

Armata israeliană a intrat, de asemenea, în zona tampon demilitarizată din Înălţimile Golan, la marginea părţii ocupate de israelieni a platoului sirian, iar forţele sale efectuează în mod regulat incursiuni în sudul Siriei, unde trupele sale ocupă poziţii.

Israelul cere înfiinţarea unei zone demilitarizate în sudul Siriei vecine, iar un oficial militar de la Damasc a declarat marţi pentru AFP că armata siriană şi-a retras toate armele grele din sudul ţării.