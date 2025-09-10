VIDEO Simion, la final de zi, reacție cu privire la atacul cu drone al Rusiei pe teritoriul Poloniei: Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a evitat toată ziua să aibă o reacție după atacul Rusiei cu drone, ajuns pe teritoriul Poloniei. De abia acum, la finalul zilei – după ce și liderul ungar, Viktor Orban, a ieșit cu o reacție, subliniind că „Ungaria stă alături de Polonia”, a postat și Simion un mesaj video. Reamintim, atât Simion cât și Orban sunt cunoscuți pentru pozițiile lor anti Ucraina și Pro Rusia, pentru discursurile prin care critică decizia UE de a sprijini apărarea Ucrainei în fața intruziunii și atacurilor ruse.

Simion și-a ales cu grijă propozițiile în discursul postat pe contul de facebook, exprimându-și solidaritatea cu Polonia, dar în același timp fără să condamne în mod ferm Rusia, apreciind că e o situație „complicată”: „Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki în acesta situație complicară a atacului cu drone rusești a teritoriului suveran, inalienabil, al unei țări care este membră NATO”.

Liderul AUR face din nou apel la „pace”, invocând NATO și SUA, fără însă să spună cum ar trebui să procedeze SUA și NATO pentru a aduce pacea, în contextul în care Rusia a demonstrat că evită o întâlnire directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, continuând să atace.

„Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO, suntem parteneri strategici cu Statele Unite și suntem parteneri cu președintele Trump și susținem politica de pace a președintelui Trump. Și în aceste zile vedem că pacea este singura soluție, iar Rusia trebuie obligată să vină la masa negocierilor. Singura țară care poate aduce Rusia la masa negocierilor, și trebuie să o facă, sunt Statele Unite ale Americii și Președintele Trump”, afirmă Simion.

El insistă cu argumentul din campania electorală, că „înarmarea iluzorie” a Ucrainei nu face decât să „escaladeze conflictul”, opinie pe care a pronunțat-o și premierul Ungar Victor Orban și care a fost imediat criticată de ministrul de Externe al Poloniei.

„Înarmarea iluzorie și escaladarea conflictului în Ucraina, pe termen nedeterminat, nu va duce decât la mai multe atacuri. Românii și ceilalți europeni sunt sătui de război”, spune liderul AUR, apreciind că „totodată, trebuie descurajată sub orice formă viitoarea agresiune a Federației Ruse”.

Simion nu are o părere despre cum ar trebui descurajate ambițiile liderului Rus, afirmând duplicitar că „ceea ce a făcut Rusia în Ucraina și ceea ce au făcut ieri pe teritoriul suveran al Poloniei nu trebuie tolerat”, iar ca răspuns: „România trebuie prin decidenții săi și toate formațiunile politice și prin mesaj venit din partea poporului român să îndemne la calm, la pace și la unitate”.

În final, Simion își menține argumentul că europenii nu mai suportă forme „noi forme de beligeranță și dictatură”, fără să spună clar la cine se referă: „Am fost dezbinați în ultimii ani. Este timpul să ne regrupăm în fața adversarilor interni și externi și să vedem care sunt prietenii noștri. Polonia, Statele Unite și majoritatea cetățenilor europeni care nu mai suportă noi forme de beligeranță și de dictatură. În fața dușmanilor trebuie să fim uniți”, și-a încheiat Simion discursul.

Reamintim, Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a admonestat public pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, cerându-i pe X să „condamne agresiunea Rusiei” asupra Ucrainei și Poloniei.

Într-o postare anterioară, Orbán a declarat solidaritatea Ungariei cu Polonia, calificând incursiunea drept „inacceptabilă”, dar a adăugat că incidentul i-a reafirmat opinia că „politica noastră de a face apel la pace … este rezonabilă și rațională”.

„A trăi în umbra unui război este plin de riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestui lucru! În acest scop, sprijinim eforturile președintelui @realDonaldTrump care vizează realizarea păcii”, a spus el.

Răspunzând la postarea sa, Sikorski a spus:

„Nu, Victor. Incidentul dovedește că ar trebui să renunți la rezerve și să condamni agresiunea Rusiei.

Îți cerem să deblochezi plata fondurilor UE pentru apărare, să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului și să-ți retragi veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.”