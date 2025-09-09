Serviciile secrete cehe oferă detalii despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus și din care ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS

În comentariul acordat agenției de știri AFP, reprezentantul autorității cehe Ladislav Stychi a declarat că diplomatul belarus expulzat și cetățeanul moldovean arestat nu au cooperat direct, scrie Ziarul de Gardă.

Anterior, G4Media a scris că ar fi vorba despre fostul director adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Balan.

Potrivit reprezentanților serviciilor speciale europene care au participat la operațiunea specială, Belarus a reușit să creeze o rețea de spionaj în UE datorită libertății de circulație în Europa.

„Pentru a combate cu succes această activitate ostilă în Europa, trebuie să limităm circulația diplomaților acreditați din Rusia și Belarus în zona Schengen”, a declarat directorul serviciului de informații ceh BIS, Michal Kudelka.

La începutul acestui an, autoritățile cehe au expulzat-o pe jurnalista belarusă Natalia Sudlenkova, acuzând-o că lucrează pentru serviciile secrete ruse.

Sudlenkova a scris articole care justificau acțiunile Rusiei și „subminau autoritatea UE și încrederea publicului în legalitatea sancțiunilor impuse împotriva Rusiei și a cetățenilor săi după începerea invaziei ruse în Ucraina”, se arată în raportul anual al BIS.

Belarus, condusă de președintele Alexander Lukașenko, este un aliat apropiat al Rusiei, susține acțiunile acesteia în Ucraina și a fost, de asemenea, supusă sancțiunilor europene în multe domenii.

Eurojust a subliniat că este foarte important ca țările europene să coopereze în domeniul securității și să combată împreună activitățile serviciilor secrete rusești și belaruse pe teritoriul Europei.

Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

SIS a confirmat că un fost angajat spionajului Republicii Moldova a fost reținut pe 8 septembrie în România.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, pentru serviciile prestate”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția Română.

Potrivit surselor G4Media, fostul director adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Balan, a fost adus la București pentru audieri.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.