Senatul a adoptat legea pentru pedepsirea şoferilor drogaţi. Medicamentele pe bază de prescripție medicală sunt excluse

Cazanciuc: Am făcut un experiment cu Nurofen Plus și am ieşit pozitiv la opiacee / Ministerul Sănătăţii are obligaţia din 2012 de a întocmi lista cu substanţe psihoactive, obligaţie neîndeplinită / Intenția nu e de a face dosare penale pentru un medicament sau că au fost în Olanda în urmă cu o lună, ci de a-i scoate din trafic pe cei care consumă droguri