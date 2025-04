Cazanciuc: Am făcut un experiment cu Nurofen Plus și am ieşit pozitiv la opiacee / Ministerul Sănătăţii are obligaţia din 2012 de a întocmi lista cu substanţe psihoactive, obligaţie neîndeplinită / Intenția nu e de a face dosare penale pentru un medicament sau că au fost în Olanda în urmă cu o lună, ci de a-i scoate din trafic pe cei care consumă droguri

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al propunerii legislative care prevede pedepsirea cu închisoare a şoferilor drogaţi din trafic, a evidenţiat luni că actul normativ propus este menit să protejeze viaţa, fără „a fi excesivi”, transmite Agerpres.

„Textul de lege nu trebuie să îi pedepsească pe cei care iau medicamente (…). Ministerul Sănătăţii are obligaţia din 2012 de a întocmi lista cu substanţe psihoactive, obligaţie neîndeplinită (…). Astăzi, Nurofenul Plus, care conţine codeină, se poate lua fără reţetă. Sunt câteva astfel de medicamente cu substanţe psihoactive. Să trecem aceste medicamente doar pe prescripţie, astfel încât fiecare cetăţean să fie informat când primeşte o asemenea recomandare că acel medicament îi poate afecta capacitatea de a conduce. (…) Toleranţă zero la droguri. Nu există ca cineva să ia drogurile clasice şi să urce la volan. Există această excepţie pentru persoane care pot avea în sânge substanţe psihoactive determinate de un consum legal de medicamente”, a spus Cazanciuc, după ce propunerea sa legislativă a primit raport de admitere din partea comisiilor de specialitate ale Senatului.

El a explicat că „dacă ieşi pozitiv la test, poliţistul nu te lasă în pace, dar în cadrul anchetei derulate ulterior, nu mai este nevoie de procedura actuală, să demonstrezi printr-o expertiză capacitatea substanţei de a-ţi influenţa sau nu condusul”.

„Eu am un făcut experiment pe 14 martie, vineri: am luat Nurofen Plus la 7:00 dimineaţa, într-o doză maximă recomandată de prospect, şi la 9:30, şi 11:30 la teste am ieşit pozitiv la opiacee. Duminică, am fost la un spital privat şi am făcut analize de urină şi a ieşit negativ. Nu am condus în acest răstimp. Textul pe care l-am propus este un progres faţă de textul în vigoare. Substanţele cu efect psihoactiv se regăsesc în sânge 24 de ore, dar în urină mult mai mult timp. Intenţia nu este de a le face dosare penale celor care au consumat un medicament sau au fost în Olanda în urmă cu o lună, ci de a-i scoate din trafic pe cei conduc având afectată capacitatea de a ţine linia dreaptă. Vrem să protejăm viaţa, nu să fim excesivi”, a adăugat Cazanciuc.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, co-iniţiator al proiectului, a explicat că „medicamentul poate avea efecte psihoactive, dar medicul care îl recomandă dă indicaţiile de rigoare, în funcţie de cât de multă substanţă psihoactivă există în medicamentul respectiv, dacă poate sau nu să se urce la volan”.

El a subliniat că prin amendarea proiectului s-a acordat un termen de un an în care Ministerul Sănătăţii să elaboreze o listă actualizată de medicamente cu efecte psihoactive şi separat să stabilească strategia de emitere a medicamentelor care conţin substanţe psihoactive.

Comisiile juridică şi de sănătate din Senat au acordat, luni, raport de admitere cu amendamente propunerii legislative privind pedepsirea celor care conduc vehicule după ce au consumat droguri sau alte substanţe psihoactive, medicamentele pe baza unei prescripţii medicale fiind excluse.

Proiectul referitor la pedepsirea şoferilor drogaţi a fost amendat, luni, de cele două Comisii juridice, astfel încât pedepsele au rămas, ca în prezent, de la unu la cinci ani şi nu au mai fost majorate de la doi la şapte ani, cum prevedea proiectul de lege în forma iniţială.

„Nu se pedepseşte fapta (…) dacă prezenţa în sânge a substanţelor psihoactive a fost determinată de administrarea anterioară a unor medicamente utilizate în baza unei prescripţii medicale, eliberate în condiţiile legii, cu respectarea dozei terapeutice şi a celorlalte indicaţii şi recomandări privind administrarea acestora”, prevede forma amendată a propunerii legislative pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de un an de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, se precizează în actul normativ modificat.

Pe 30 ianuarie, la Senat, ca primă Cameră sesizată, a fost depusă o iniţiativă legislativă care prevede că un şofer a comis o infracţiune atunci când în sângele său a fost depistată o substanţă psihoactivă. Propunerea legislativă de modificare a Codului penal a fost iniţiată de mai mulţi parlamentari, printre care Alina Gorghiu, Robert Cazanciuc, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş şi Daniel Fenechiu.

Proiectul de lege şi raportul cu amendamente ar putea intra luni în plenul Senatului, în calitate de prim for legislativ sesizat.