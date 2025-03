Senatorul UDMR Antal Lóránt, după ce Victor Ponta a declarat că nu ar accepta „niciodată” ca un membru UDMR să ajungă ministru de Finanţe sau în CSAT: Sunt atacuri rău intenţionate şi gratuite, nu ataci un ministru, ataci o comunitate

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Victor Ponta a declarat, miercuri, la Digi24, că vrea „un guvern patriot, cât mai naţional” şi că nu ar accepta „niciodată” ca un membru UDMR să ajungă ministru de Finanţe sau membru CSAT. „Eu vreau un guvern patriot, cât mai naţional. Nu voi accepta niciodată ca ministrul Finanţelor să fie de la UDMR. Am lucrat bine cu cei de la UDMR pe poziţiile lor, dar nu ministru de Finanţe şi nu membru CSAT. Niciodata nu aş accepta. Nu ştiu cum au acceptat cei de acum. Cred că e o greşeală”, a spus Ponta. ”N-am înţeles aceste atacuri ale domnului Victor Ponta şi sunt atacuri rău intenţionate şi gratuite, până la urmă. Faptul că domnul ministru Tanczos Barna este în CSAT, asta este, într-adevăr, o premieră, dar o premieră a clasei politice care vrea, totuşi, o normalitate. Cred că ministrul Tanczos a reuşit să dovedească faptul că el, într-adevăr, lucrează în interesul României”, a replicat deputatul Antal Lorant, în emisiunea România Politică de la Prima News. Deputatul UDMR a precizat că ”această poveste cu Victor Orban conduce UDMR-ul şi are influenţă vine din partea oamenilor care poate au ceva frustrări”. ”UDMR-ul este singura formaţie politică care şi până în ziua de azi are în statut posibilitatea de a face alegeri preliminare, cum sunt în Statele Unite. La noi, dacă cineva ajunge pe lista Camerei Deputaţiilor sau lista Senatului, nu se face din dorinţa unui singur om. La noi sunt foruri foarte bine definite, statutare, unde cetăţenii noştri, membrii noştri, chiar şi cei care nu sunt membri, au această posibilitate să decidă cine ajunge”, a subliniat el. Antal Lorant a arătat că ”este un atac gratuit” din partea lui Victor Ponta. ”Pentru că, încă o dată, prin astfel de demersuri, prin astfel de declaraţii, tu nu ataci o persoană. Tu nu ataci ministrul în persoană, tu ataci o comunitate”, a mai afirmat senatorul.