Calendarul anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile la cele mai mari 20 de universități din țară după numărul de studenți

Structura anului universitar 2025-2026 a fost publicată de mai multe universități din țară. Edupedu.ro prezintă calendarele de la primele 20 universități după numărul de studenți. Majoritatea începe cursurile luni, 29 septembrie, prezintă Edupedu.ro.

Primele 20 de universități după numărul de studenți din România, conform celor mai recente date din octombrie 2024, de la Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), au de la 10.400 până la 41.120 de studenți.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB)

Studenții de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vor începe cursurile pe 29 septembrie 2025. Vacanța de iarnă începe pe 22 decembrie 2025, iar prima sesiune de examene – pe 19 ianuarie 2026.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB)

La Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB), anul universitar 2025-2026 începe pe 29 septembrie și prima perioadă de cursuri se încheie pe 20 decembrie 2025.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea din București (UB)

Studenții, masteranzii și doctoranzii de la Universitatea din București vor începe anul universitar 2025-2026 pe 1 octombrie. Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie, conform structurii aprobate în senatul universitar.