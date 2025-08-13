G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Calendarul anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile la cele mai mari 20…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Calendarul anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile la cele mai mari 20 de universități din țară după numărul de studenți

Articole13 Aug 0 comentarii

Structura anului universitar 2025-2026 a fost publicată de mai multe universități din țară. Edupedu.ro prezintă calendarele de la primele 20 universități după numărul de studenți. Majoritatea începe cursurile luni, 29 septembrie, prezintă Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Primele 20 de universități după numărul de studenți din România, conform celor mai recente date din octombrie 2024, de la Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), au de la 10.400 până la 41.120 de studenți.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB)

Studenții de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vor începe cursurile pe 29 septembrie 2025. Vacanța de iarnă începe pe 22 decembrie 2025, iar prima sesiune de examene – pe 19 ianuarie 2026.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB)

La Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB), anul universitar 2025-2026 începe pe 29 septembrie și prima perioadă de cursuri se încheie pe 20 decembrie 2025.

Calendar Structură An Universitar 2025-2026 Universitatea din București (UB)

Studenții, masteranzii și doctoranzii de la Universitatea din București vor începe anul universitar 2025-2026 pe 1 octombrie. Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie, conform structurii aprobate în senatul universitar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cel puţin doi morţi şi pagube în Guatemala în urma unei serii de 35 de cutremure, cel mai intens de magnitudinea 5,6, de mică adâncime, la 20 de kilometri sud de Ciudad de Gutemala / Clădiri evacuate în capitală / Cursuri suspendate în şcoli

Articole9 Iul 2025
0 comentarii

Primarul interimar al Capitalei anunţă proiectul ”INVIZIBILII” / Se adresează mamelor singure, celor peste 55 de ani și celor care lucrează ”la negru” / „Trebuie să-i ajutăm să fie văzuţi!”

Articole6 Iul 2025
0 comentarii

Ministrul Educației, Daniel David: Nu avem suficienți studenți, legături destul de puternice cu piața muncii și spirit antreprenorial. Trebuie să schimbăm zona de învățământ superior și cercetare

Articole24 Mai 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.