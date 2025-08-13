Israelul poartă discuții pentru o posibilă relocare a palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud (surse)

Israelul poartă discuții cu Sudanul de Sud cu privire la posibilitatea reinstalării palestinienilor din Fâșia Gaza în țara est-africană devastată de război, parte a unui efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din teritoriul lăsat în ruine de ofensiva sa de 22 de luni împotriva Hamas, potrivit Times of Israel.

Șase persoane familiarizate cu această chestiune au confirmat discuțiile pentru Associated Press. Nu este clar cât de mult au avansat discuțiile, dar, dacă ar fi puse în aplicare, planurile ar însemna transferul de persoane dintr-un teritoriu devastat de război, cu risc de foamete, în altul, și ar ridica probleme legate de drepturile omului.

Potrivit unei surse israeliene care a vorbit cu Haaretz, există „discuții care vizează găsirea unei țări dispuse să primească locuitori din Gaza, dar nu a existat niciun progres dincolo de aceasta în acest stadiu”.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, ministrul de externe Gideon Sa’ar s-a întâlnit cu ministrul de externe al Sudanului de Sud, Mayiik Ayii Kombe, și a declarat că Israelul „va continua să își consolideze relațiile cu Sudanul de Sud”.

Ministrul de externe al Sudanului de Sud nu a răspuns la întrebările AP cu privire la discuțiile cu Israelul. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că nu comentează conversațiile diplomatice private.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că dorește să realizeze viziunea președintelui american Donald Trump de a reloca o mare parte a populației din Gaza prin ceea ce Netanyahu numește „migrație voluntară”. Israelul a avansat propuneri similare de relocare cu alte națiuni africane.

„Cred că lucrul corect de făcut, chiar și în conformitate cu legile războiului, așa cum le cunosc eu, este să permiți populației să plece, iar apoi intri cu toată puterea împotriva inamicului care rămâne acolo”, a declarat Netanyahu marți într-un interviu acordat i24, un post de televiziune israelian. El nu a făcut referire la Sudanul de Sud.

Palestinienii, grupurile pentru drepturile omului și o mare parte a comunității internaționale au respins propunerile ca fiind un proiect de expulzare forțată care încalcă dreptul internațional.

Pentru Sudanul de Sud, un astfel de acord l-ar putea ajuta să construiască legături mai strânse cu Israelul, în prezent o putere militară aproape incontestabilă în Orientul Mijlociu.

Egiptul se opune propunerilor de relocare a palestinienilor din Gaza

Joe Szlavik, fondatorul unei firme americane de lobby care lucrează cu Sudanul de Sud, a declarat că a fost informat de oficialii sudanezi cu privire la discuții. Acesta a declarat că o delegație israeliană intenționează să viziteze țara pentru a analiza posibilitatea de a înființa tabere pentru palestinieni acolo. Nu a fost stabilită o dată cunoscută pentru această vizită. Israelul nu a răspuns imediat la o cerere de confirmare a vizitei.

Szlavik a declarat că Israelul ar plăti probabil pentru taberele improvizate.

Edmund Yakani, care conduce un grup al societății civile din Sudanul de Sud, a declarat că a vorbit, de asemenea, cu oficiali sud-sudanezi despre discuții. Alți patru oficiali la curent cu discuțiile au confirmat desfășurarea discuțiilor, sub rezerva anonimatului, deoarece nu au fost autorizați să le discute public.

Doi dintre oficiali, ambii din Egipt, au declarat pentru AP că știu de luni de zile despre eforturile Israelului de a găsi o țară care să-i accepte pe palestinieni, inclusiv despre contactele sale cu Sudanul de Sud. Aceștia au declarat că au făcut presiuni asupra Sudanului de Sud pentru a nu accepta palestinieni.

Egiptul se opune profund planurilor de transfer al palestinienilor din Gaza, cu care are graniță comună, temându-se de un aflux de refugiați pe teritoriul său.

AP a relatat anterior despre discuții similare inițiate de Israel și SUA cu Sudanul și Somalia, țări care se confruntă, de asemenea, cu războiul și foametea, precum și cu regiunea separatistă din Somalia cunoscută sub numele de Somaliland. Stadiul acestor discuții nu este cunoscut.

„Sudanul de Sud, lipsit de bani, are nevoie de orice aliat”

Szlavik, care a fost angajat de Sudanul de Sud pentru a-și îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, a declarat că SUA este la curent cu discuțiile cu Israelul, dar nu este direct implicată.

Sudanul de Sud dorește ca administrația Trump să ridice interdicția de călătorie în această țară și să elimine sancțiunile împotriva unor elite sud-sudaneze, a declarat Szlavik. Sudanul a acceptat deja opt persoane implicate în deportările în masă ale administrației, în ceea ce ar fi putut fi un efort de a obține favoruri.

Administrația Trump a făcut presiuni asupra unui număr de țări pentru a facilita deportările.

„Sudanul de Sud, lipsit de bani, are nevoie de orice aliat, câștig financiar și securitate diplomatică pe care le poate obține”, a declarat Peter Martell, jurnalist și autor al unei cărți despre această țară, „First Raise a Flag”.

Potrivit cărții, agenția de spionaj Mossad a Israelului a oferit ajutor sud-sudanezilor în timpul războiului lor civil de zeci de ani împotriva guvernului dominat de arabi de la Khartoum, înainte de obținerea independenței în 2011.

Departamentul de Stat, întrebat dacă a existat vreun quid pro quo cu Sudanul de Sud, a declarat că deciziile privind eliberarea vizelor sunt luate „într-un mod care prioritizează menținerea celor mai înalte standarde pentru securitatea națională a SUA, siguranța publică și aplicarea legilor noastre privind imigrația”.

Mulți palestinieni ar putea dori să părăsească Gaza, cel puțin temporar, pentru a scăpa de război și de o criză a alimentelor care se apropie de foamete generalizată. Dar aceștia au respins categoric orice relocare permanentă din ceea ce ei consideră a fi o parte integrantă a patriei lor naționale.

Aceștia se tem că Israelul nu le va permite niciodată să se întoarcă și că o plecare în masă i-ar permite să anexeze Gaza și să reînființeze colonii evreiești acolo, așa cum cer miniștrii de extremă dreapta din guvernul israelian.

Cu toate acestea, chiar și palestinienii care doresc să plece este puțin probabil să își încerce norocul în Sudanul de Sud, una dintre țările cele mai instabile și mai afectate de conflicte din lume.

Sudanul de Sud se luptă să-și revină după războiul civil care a izbucnit după independență și care a ucis aproape 400.000 de oameni și a aruncat în foamete unele zone ale țării. Țara bogată în petrol este afectată de corupție și depinde de ajutorul internațional pentru a-și hrăni cele 11 milioane de locuitori – o provocare care nu a făcut decât să crească de când administrația Trump a făcut reduceri drastice ale asistenței externe.

Un acord de pace încheiat în urmă cu șapte ani a fost fragil și incomplet, iar amenințarea războiului a revenit atunci când principalul lider al opoziției a fost plasat în arest la domiciliu în acest an.

Palestinienii, în special, ar putea să nu fie bineveniți. Războiul îndelungat pentru independența față de Sudan a opus sudul majoritar creștin și animist nordului predominant arab și musulman.

Yakani, de la grupul societății civile, a declarat că sud-sudanezii ar trebui să știe cine vine și cât timp intenționează să rămână, altfel ar putea exista ostilități din cauza „problemelor istorice cu musulmanii și arabii”.

„Sudanul de Sud nu ar trebui să devină o groapă de gunoi pentru oameni”, a spus el. „Și nu ar trebui să accepte să ia oamenii ca piese de negociere pentru îmbunătățirea relațiilor”.