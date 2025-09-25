G4Media.ro
Trump: „Suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza

Foto: Captură video

Trump: „Suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, că „suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza, transmite Sky News.

Donald Trump a făcut această declarație în Biroul Oval, înaintea întâlnirii cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan.

„Vrem să terminăm cu (conflictul din) Gaza”, a spus Trump.

Președintele a precizat că a avut o „întâlnire excelentă” cu liderii din Orientul Mijlociu, marți, în marja Adunării Generale a ONU.

„Cred că suntem aproape de a ajunge la un acord”, a adăugat el. „Vrem să recuperăm ostaticii, trebuie să-i recuperăm”.

Trump spune că există aproximativ 20 de ostatici în viață și aproximativ „38 de ostatici morți”. „Este foarte trist, iar părinții acelor suflete pierdute, acei morți, în majoritate bărbați, băieți, în multe cazuri, își doresc foarte mult să recupereze cadavrele”, spune el.

Trump reiterează că crede că „suntem aproape de a ajunge la un acord”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

