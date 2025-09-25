Trump: „Suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, că „suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza, transmite Sky News.

Donald Trump a făcut această declarație în Biroul Oval, înaintea întâlnirii cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan.

„Vrem să terminăm cu (conflictul din) Gaza”, a spus Trump.

Președintele a precizat că a avut o „întâlnire excelentă” cu liderii din Orientul Mijlociu, marți, în marja Adunării Generale a ONU.

„Cred că suntem aproape de a ajunge la un acord”, a adăugat el. „Vrem să recuperăm ostaticii, trebuie să-i recuperăm”.

Trump spune că există aproximativ 20 de ostatici în viață și aproximativ „38 de ostatici morți”. „Este foarte trist, iar părinții acelor suflete pierdute, acei morți, în majoritate bărbați, băieți, în multe cazuri, își doresc foarte mult să recupereze cadavrele”, spune el.

Trump reiterează că crede că „suntem aproape de a ajunge la un acord”.