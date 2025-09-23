Ce riscă Netanyahu dacă decide să anexeze Cisiordania, ca răspuns la recunoașterea unui stat palestinian (analiză WSJ)

Cascada de guverne occidentale care au recunoscut statul palestinian în această săptămână a fost întâmpinată în Israel de apelurile miniștrilor din guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a elimina definitiv această idee prin anexarea Cisiordaniei, scrie Wall Street Journal.

Problema pentru Netanyahu este că acest lucru ar anula ani de eforturi de normalizare a relațiilor Israelului cu lumea arabă în cadrul Acordurilor Abraham, acorduri pe care președintele Trump le consideră succesul principal al politicii externe din primul său mandat.

Netanyahu a promis un răspuns ferm la recunoașterea statului palestinian, iar anexarea totală sau parțială a Cisiordaniei reprezintă opțiunea sa cea mai puternică.

În afară de anexare, analiștii au spus că Israelul ar putea lua măsuri pentru a sufoca și mai mult economia palestiniană. Sau ar putea reduce legăturile consulare cu Franța, liderul eforturilor de recunoaștere a statului palestinian, potrivit unei persoane familiarizate cu problema.

Netanyahu a declarat duminică că va anunța răspunsul său la întoarcerea de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care are loc săptămâna aceasta la New York. „Așteptați”, a spus el.

Pe fondul izolării internaționale tot mai profunde a Israelului, liderul israelian trebuie să cântărească dacă merită să pună capăt speranțelor palestinienilor de a avea un stat, riscând să deterioreze relațiile cu lumea arabă și, potențial, cu SUA.

Acordurile Abraham au stabilit relații diplomatice între Israel și mai multe țări arabe. Israelul a acceptat să renunțe la propunerea de anexare a unor părți din Cisiordania ca condiție pentru ajungerea la un acord cu Emiratele Arabe Unite.

Statele arabe au avertizat că anexarea ar putea submina acordurile sau, cel puțin, ar putea împiedica extinderea acestora, ceea ce, la rândul său, ar afecta speranțele lui Trump de a-și construi moștenirea de pacificator.

Presiunea internațională asupra Israelului pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza, declanșat de atacurile Hamas asupra sudului Israelului, care au provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și luarea ca ostatici a altor 251, s-a intensificat. Conflictul care a urmat a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine și a provocat moartea a peste 65.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare locale, care nu precizează câți dintre morți erau combatanți.

Într-o mișcare care a arătat cât de profund a schimbat războiul atitudinea globală față de Israel, Australia, Canada și Marea Britanie au declarat duminică că vor recunoaște oficial un stat palestinian, alăturându-se unei inițiative conduse de Arabia Saudită și Franța.

Înaintea declarațiilor, apelurile la anexare au crescut în Israel din partea miniștrilor de dreapta și chiar a membrilor partidului Likud al lui Netanyahu.

„Suveranitatea nu este doar răspunsul sionist cel mai adecvat, ci și pur și simplu pământul nostru, pământul strămoșilor noștri”, a scris Shlomo Karhi, ministrul israelian al comunicațiilor și membru al partidului Likud, într-o postare pe X duminică. „Trebuie să declarăm astăzi – suveranitate deplină acum! Și să nu ne mulțumim cu mai puțin.”

Netanyahu însuși a încurajat sprijinul pentru anexare. Confruntându-se cu alegeri dificile în 2019, el a mobilizat sprijinul cu o promisiune electorală de a anexa Valea Iordanului, o fâșie fertilă de pământ de-a lungul graniței Cisiordaniei și Mării Moarte, care se află deja în mare parte sub controlul oficial al Israelului.

Sub conducerea lui Netanyahu, Israelul a extins în mod constant construcția de așezări evreiești în Cisiordania, în timp ce guvernul din ce în ce mai extremist de dreapta al lui Netanyahu a afirmat un control mai mare asupra securității și finanțelor zonei. Israelul a decis recent să continue un proiect controversat de colonizare care ar izola comunitățile palestiniene cheie și ar complica perspectivele unui stat palestinian.

„El trebuie să-și mențină baza electorală și a vorbi despre anexare este modul de a face acest lucru”, a spus Josh Krasna, un fost diplomat israelian care este acum director al Forumului pentru Cooperare Regională cu sediul în Israel și profesor la Universitatea din New York.

„Acum, el trebuie fie să-și pună în aplicare amenințarea, fie să fie văzut ca cineva care nu duce lucrurile la bun sfârșit.”

Anexarea este considerată o linie roșie de către statele arabe. Dacă Israelul ar renunța la angajamentul său de a nu anexa Cisiordania, Emiratele Arabe Unite, în special, s-ar confrunta cu întrebări dificile cu privire la motivul pentru care au continuat să respecte partea lor din acord.

De-a lungul ultimilor doi ani de conflict, EAU a servit ca un canal crucial între Israel și lumea exterioară, menținând legături economice și diplomatice și asigurând continuarea zborurilor internaționale atunci când alte țări nu au făcut acest lucru. Anexarea ar putea duce la suspendarea legăturilor sau la alte degradări ale relațiilor, spun analiștii politici.

„Cred că EAU a arătat foarte clar că orice măsură privind anexarea va provoca o criză între lumea arabă și Israel și, în principal, reprezintă un risc pentru Acordurile Abraham”, a declarat Michael Milshtein, fost ofițer superior în serviciul de informații militare israelian și specialist în afaceri palestiniene la Universitatea din Tel Aviv.

Guvernele arabe au avertizat Israelul în mesaje diplomatice private că anexarea Cisiordaniei, fie ea totală sau parțială, ar avea consecințe precum deteriorarea relațiilor, potrivit oficialilor arabi.

Nu este clar cum ar putea reacționa SUA. Un oficial de rang înalt al administrației a declarat că SUA realizează că Netanyahu va riposta împotriva recunoașterii suveranității palestiniene și probabil va sprijini răspunsul. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă acest lucru va rămâne valabil în cazul în care Acordurile Abraham vor fi amenințate.

„Dacă s-ar întâmpla ceva cu acordurile – un eșec, o criză sau un colaps – cred că Trump va fi foarte îngrijorat”, a spus Milshtein.

Avishay Ben Sasson-Gordis, lector în științe politice la Universitatea Harvard, care studiază relațiile civil-militare, a declarat că limitele lui Trump nu sunt încă clare. Administrația sa i-a acordat lui Netanyahu mai multă libertate decât cea a fostului președinte Joe Biden, dar a arătat uneori frustrare față de acțiunile unilaterale ale Israelului, cum ar fi atacul asupra oficialilor Hamas la începutul acestei luni în Qatar, un aliat cheie al SUA. Netanyahu este, de asemenea, presat de aripa dreaptă a partidului său.

„Are o problemă în acest moment, și anume că diferite componente ale coaliției sale ar putea decide să plece”, a spus Krasna. „Toate acestea s-au mai întâmplat înainte, dar acum vin într-un moment foarte prost pentru el.”