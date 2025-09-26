Un înalt oficial Hamas apără „prețul ridicat” plătit de palestinieni pentru atacul terorist din 7 octombrie, afirmând că a creat un „moment de aur”

Un înalt oficial Hamas a apărat atacurile sângeroase din 7 octombrie asupra Israelului, declarând pentru CNN că acestea au creat un „moment de aur” pentru cauza palestiniană, în ciuda zecilor de mii de morți din Gaza.

Într-un interviu amplu acordat la Doha, la două săptămâni după ce a supraviețuit unui atac aerian israelian asupra unui complex Hamas din capitala Qatarului, Ghazi Hamad a subliniat condamnarea internațională tot mai puternică a ofensivei israeliene din Gaza și valul de țări care au recunoscut statalitatea palestiniană. El nu și-a cerut scuze pentru consecințele asupra civililor palestinieni din Gaza, care au suportat greul atacurilor neîncetate ale Israelului asupra Gazei.

I sat down with senior Hamas official Ghazi Hamad in Doha — 2 weeks after Israel tried to kill him here.

„Știți care este beneficiul zilei de 7 octombrie acum? … Dacă vă uitați la Adunarea Generală (a Națiunilor Unite) de ieri, când aproximativ 194 de persoane au deschis ochii și au văzut atrocitățile, brutalitatea Israelului și toate acestea, au condamnat Israelul. Am așteptat acest moment timp de 77 de ani”, a spus el.

„Cred că acesta este un moment de aur pentru ca lumea să schimbe istoria”, a adăugat el.

Comentariile sale au venit în aceeași zi în care președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a condamnat atacul din 7 octombrie într-un discurs la ONU – spunând că Hamas nu va avea niciun rol de jucat într-un stat palestinian – și cu o zi înainte ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să se adreseze adunării.

Militanții Hamas au ucis 1.200 de persoane în Israel pe 7 octombrie 2023 și au luat peste 250 de ostatici într-un atac sălbatic. Acest lucru a declanșat o represiune brutală din partea Israelului, care, potrivit ministerului sănătății din Gaza, a ucis peste 65.000 de persoane, majoritatea femei și copii.

Evenimentele din 7 octombrie au fost fără precedent în istoria Israelului, dar, având în vedere distrugerile pe scară largă, foametea și numărul atât de mare de morți și răniți în Gaza, guvernul lui Benjamin Netanyahu s-a confruntat cu acuzații că răspunsul său a fost disproporționat – chiar echivalând cu un genocid.

Întrebat de CNN dacă Hamas poartă o parte din vină – dacă atacurile au meritat miile de morți din Gaza, înaltul oficial Hamas a refuzat să accepte chiar și o parte din responsabilitate și a spus: „Știu că prețul (este) foarte mare, dar întreb din nou, care este alternativa?”

Furia din Gaza

În ultimele luni, unii locuitori din Gaza și-au exprimat furia față de Hamas, acuzând grupul că refuză să pună capăt războiului, lăsând oamenii să sufere fără hrană și apă.

În timpul interviului, CNN i-a arătat lui Hamad imagini cu oameni din Gaza care cereau Hamasului să renunțe la putere. Într-un clip arătat lui Hamad, un protestatar anti-Hamas spune: „Mesajul nostru pentru Hamas este: încetați să vă jucați (…) cu noi. Sunteți deconectați de realitate. Mai ales că conducerea Hamasului se află în afara Gazei. Unii oameni spun că au ucis cu carnea copiilor noștri, în timp ce ei stăteau în hoteluri.”

Hamad a refuzat să se uite la imagini mai mult de câteva secunde, împingând iPad-ul pe care erau afișate imaginile. El a spus că știe că oamenii suferă, dar a dat vina pe agresiunea israeliană pentru nemulțumirea lor.

„Știu, am văzut”, a spus el. „Știu că oamenii suferă”.

Hamas a răspuns brutal celor care critică acțiunile sale în Gaza.

În aprilie, un palestinian de 22 de ani a fost torturat și ucis de militanții Hamas după ce a criticat public grupul și a participat la rare proteste anti-Hamas în Gaza, potrivit familiei sale. În mai, palestinienii au manifestat împotriva Hamas în nordul Gazei, în ceea ce pare a fi cea mai mare protest împotriva grupului militant de la atacurile sale asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Ostatici folosiți ca scuturi umane

Hamad a vorbit cu CNN în timp ce atacul Israelului asupra orașului Gaza era în plină desfășurare. Israelul încearcă să captureze în totalitate cel mai mare oraș al enclavei, afirmând că acesta rămâne un bastion al Hamas.

Hamas a fost acuzat în repetate rânduri de Israel că folosește civilii ca scuturi umane, iar un mesaj al aripii militare a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, de acum o săptămână, indica faptul că ostaticii rămași în orașul Gaza au fost „distribuiți în cartierele orașului Gaza”.

„Nu ne vom preocupa de viețile lor atâta timp cât (prim-ministrul israelian) Netanyahu a decis să-i omoare”, se arată în declarația Brigăzilor Al-Qassam.

Întrebat dacă ostaticii sunt folosiți pentru a descuraja invazia Israelului, Hamad a negat că Hamas folosește ostaticii rămași ca scuturi umane și a insistat că toți sunt tratați „conform principiilor islamice”.

Unii dintre ostaticii eliberați au apărut înfometați și slăbiți, în timp ce alții au afirmat că au fost abuzați sexual în captivitate, acuzații pe care le-a subliniat și Organizația Națiunilor Unite.

Ca răspuns, Hamad a spus că „nu există nicio dovadă care să demonstreze că folosim aceste lucruri împotriva oamenilor”.

„Premisele noastre (sunt cele ale) islamului”.

Întrebat dacă Hamas va da curs solicitărilor de a acorda Crucii Roșii acces la ostatici, Hamad a ezitat, calificând situația de pe teren drept „complicată”.