Ce înseamnă misiunea Copernicus Sentinel-5A, integrată pe satelitul MetOp-SG-A1, lansat pe 12 august 2025, pentru monitorizarea schimbărilor climatice și a calității aerului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Programul european Copernicus, principalul instrument al Uniunii Europene pentru monitorizarea mediului și a schimbărilor climatice, a lansat misiunea Sentinel-5A, parte a satelitului meteorologic MetOp-SG-A1, menit să monitorizeze compoziția atmosferică la nivel global. Lansarea s-a produs cu succes marți seară, 12 august 2025, la ora locală 21:37 (miercuri, 00:37 GMT) de la centrul spațial Kourou, Guyana Franceză, cu ajutorul rachetei grele europene Ariane 6, aflată la al doilea zbor comercial.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Misiunea actualizată Sentinel-5A, montată pe satelitul MetOp-SG A1, este plasată pe o orbită polară pentru o acoperire globală rapidă, oferind date detaliate despre concentrațiile totale și profilele verticale ale poluanților atmosferici și gazelor cu efect de seră. Spre deosebire de Sentinel-4, care monitorizează doar Europa și nordul Africii, Sentinel-5A va completa serviciile Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) printr-o perspectivă globală.

Satelitul MetOp-SG-A1, construit de Airbus Defence and Space pentru Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (Eumetsat), în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană (ESA), cântărește puțin peste 4 tone și a fost plasat pe o orbită heliosincronă la aproximativ 800 km altitudine. Acesta este echipat cu șase instrumente științifice avansate, inclusiv sonda în infraroșu IASI-NG, care va furniza măsurători de două ori mai precise decât modelul anterior, și instrumentul Sentinel-5 pentru programul Copernicus, destinat supravegherii poluanților atmosferici și stratului de ozon.

Sentinel-5A, componentă esențială a satelitului, dispune de un spectometru de ultimă generație capabil să măsoare concentrațiile și profilele verticale ale poluanților și gazelor cu efect de seră la nivel global. Datele colectate vor sprijini politici climatice și prognoze meteorologice mai precise, completând serviciile Copernicus de monitorizare a atmosferei, se arată într-un articol Infoclima.

Prin constelația de sateliți Sentinel, Copernicus colectează date despre temperatură, calitatea aerului, poluare, evoluția oceanelor, ghețarilor și vegetației, utilizând atât senzori proprii, cât și surse terestre, aeriene și maritime.

Lansarea MetOp-SG-A1 marchează cea de-a treia misiune Ariane 6 de la debutul său în iulie 2024 și a doua misiune comercială, racheta având în prezent 32 de comenzi de zbor.

Sentinel și programul european Copernicus. Monitorizarea schimbărilor climatice

Programul european Copernicus este un instrument de referință pentru monitorizarea schimbărilor climatice și protecția mediului. Bazat pe o constelație de sateliți proprii, familia Sentinel, precum și pe date provenite de la alți sateliți publici sau comerciali, dar și de la senzori la sol, în aer și pe mare, Copernicus furnizează informații pentru evaluarea și gestionarea efectelor schimbărilor climatice. Un exemplu de contribuție locală, în cazul României, îl reprezintă Institutul Astronomic al Academiei Române, care furnizează date de la senzori proprii pentru observații terestre și sprijină activități de cercetare și monitorizare în România.

Constelația Sentinel

Lansarea Sentinel-1A în aprilie 2014 a fost începutul construcției unei constelații de sateliți menită să monitorizeze atmosfera, oceanele, gheața, solul și mediul înconjurător. Acești sateliți folosesc tehnologii avansate, cum ar fi radarul și imagistica multispectrală, pentru a oferi date precise și continue.

Principalele misiuni Sentinel includ:

Sentinel-1 – sateliți radar pentru monitorizarea scoarței terestre și a traficului maritim.

Sentinel-2 – imagistică multispectrală de înaltă rezoluție pentru studierea vegetației și a scoarței terestre.

Sentinel-3 – monitorizarea oceanelor, râurilor, lacurilor și gheții.

Sentinel-4 – instrument geostaționar pentru monitorizarea calității aerului deasupra Europei și Africii de Nord.

Sentinel-5 – monitorizarea compoziției atmosferice și a poluării, cu ajutorul instrumentului TROPOMI.

Sentinel-6 – măsurarea înălțimii suprafeței mărilor și oceanelor.

Pe lânga misiunile enumerate mai sus, șase alte misiuni Sentinel sunt în dezvoltare în domenii precum agricultura, schimbările climatice sau monitorizarea poluării.

Sateliții reprezintă un instrument indispensabil pentru monitorizarea mediului, oferind informații critice chiar și în zone inaccesibile.

Copernicus integrează date de la sateliții Sentinel, alte surse spațiale și senzori terestri, marini și aerieni pentru a produce hărți, statistici și prognoze, instrumente care sunt utilizate de factori politici, autorități publice și organizații internaționale.

Numele programului îl onorează pe Nicolaus Copernicus, a cărui teorie heliocentrică a reprezentat o revoluție în știință. Astăzi, Copernicus este un instrument esențial pentru combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului la nivel global.